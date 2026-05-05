BM raporu: Gazze’de 6 bin kişi protez veya rehabilitasyona muhtaç

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’deki insani kriz, Birleşmiş Milletler’in (BM) yayımladığı yeni verilerle birlikte gözler önüne serildi: İsrail saldırıları sonucu 6 bin 600’den fazla kişi, protez ve rehabilitasyon bakımına muhtaç durumda. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in New York’taki basın toplantısında aktardığı rakamlar, yalnızca savaşın doğrudan can kaybıyla sınırlı olmadığını, on binlerce insanın ömür boyu sürecek fiziksel travmalarla baş başa bırakıldığını ortaya koyuyor. Bu felaket tablosunun en çarpıcı yanı ise, ampute edilen her beş kişiden birinin bir çocuk olması.

Tıbbi imkânlar tamamen yetersiz

BM’nin raporuna göre, Gazze’deki sağlık altyapısı bu devasa ihtiyacın yalnızca çok küçük bir kısmını karşılayabilecek durumda. İsrail’in yoğun bombardımanlarıyla bölgedeki hastanelerin yüzde 94’ü hasar görürken, 36 hastane tamamen hizmet dışı kaldı. Bu yıkımın üzerine, tüm Gazze’de yalnızca sekiz protez teknisyeninin hayatta kalması, tedavi sürecini neredeyse imkânsız hale getiriyor. Dujarric’in ifadesiyle, mevcut kısıtlamalar altında protezle ilgili ameliyat ve diğer ihtiyaçların karşılanmasının “beş yıl veya daha uzun” sürmesi bekleniyor, bu da binlerce insanın uzun yıllar boyunca temel hareket kabiliyetinden yoksun kalacağı anlamına geliyor.

Kan donduran ayrıntılar

Rapor, Gazze’deki yaşam koşullarının vahametini gözler önüne seren başka ayrıntılar da içeriyor. Bölgede yaygınlaşan haşere ve kemirgenlerin yol açtığı cilt hastalıkları salgını, sağlık endişelerini daha da artırmış durumda. BM’nin bağlı kuruluşları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri, bu rakamların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu gösteriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda 5 binden fazla amputasyon gerçekleştirildi ve sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Öte yandan DSÖ, 66 bini aşkın Filistinlinin yaşamını yitirdiği Gazze’de 42 bine yakın kişinin de sakat kaldığını bildirdi.

ABD ve İsrail’in ortak sorumluluğu

Bu insanlık dramının yaşanmasındaki en büyük pay kuşkusuz doğrudan İsrail’e ait. Ancak Washington’ın bu süreçteki rolü, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları ışığında çok daha yakından incelenmeyi hak ediyor. Trump, Gazze’de ateşkes ilan edildikten sonra bile İsrail’e verdiği koşulsuz desteği sürdürürken, Beyaz Saray’ın öne sürdüğü “Barış Planı” ise sahada tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. ABD’nin 2025 yılı bütçesinde İsrail’e tam 3,8 milyar dolarlık askeri yardım ayrılırken, BM’nin yaptığı insani yardım çağrılarına aynı duyarlılığı göstermemesi, uluslararası toplumda ikiyüzlülük olarak yorumlandı.

ABD’nin bu tutumu, bölgedeki çatışmayı sonlandırmak bir yana, daha da derinleştirdi. BM yetkilileri, ateşkes anlaşmasının üzerinden altı aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, Gazze’ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin hâlâ İsrail engeliyle karşılaştığını belirtiyor. Dujarric’in altını çizdiği gibi, “Uluslararası protez teknisyenlerine acilen ihtiyaç duyulmakta, ayrıca İsrail makamları tarafından girişi halen kısıtlanmakta olan protez malzemelerinin engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması gerekmektedir.” İsrail ablukasının bu denli sert devam etmesi, savaşın sona ermediğinin ve işgalci gücün temel insani ihtiyaçları dahi bir baskı aracı olarak kullanmaya devam ettiğinin en açık göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davası, bu politikaların hukuki boyutunu da gözler önüne seriyor. Mahkeme, daha önce aldığı ihtiyati tedbir kararlarında İsrail’i sivillerin korunması ve insani yardımların engellenmemesi konusunda uyarmış olsa da, sahada herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Bu durum, uluslararası hukukun, süper güçlerin himayesindeki bir devlet karşısında ne denli etkisiz kalabildiğini gösteren acı bir örnek olarak tarihe geçiyor.