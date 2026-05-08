Hürmüz’de yeni gerilim: İran Amerikan gemisine el koydu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı’nda yeni bir gerilim yaşandı. İran donanması, ülkenin petrol ihracatını aksatmaya çalıştığı gerekçesiyle Barbados bandıralı "Ocean Koi" adlı petrol tankerine el koydu. İran yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, operasyon İran deniz komandoları tarafından özel bir harekâtla gerçekleştirildi. Tahran yönetimi, tankerin bölgedeki istikrarsızlığı kötüye kullanarak İran'ın petrol ticaretini hedef aldığını belirtirken, bu hamle küresel enerji piyasalarında endişe yarattı.

Olay, ABD-İran arasında tek sayfalık bir mutabakat metninde anlaşmaya varılmaya yakın bir anda patlak verdi. Çatışmalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ateşkesin hâlâ geçerli olduğunu savundu. Trump, "Üç adet Amerikan destroyeri Hürmüz Boğazı’ndan büyük bir başarıyla geçti. İranlı saldırganlara büyük zarar verildi. Bugün bizimle dalga geçtiler, onları havaya uçurduk" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan gelen bu açıklamalar, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

İran cephesi ise saldırıya uğradığını ileri sürüyor. İran'ın Hatem el-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü, ABD güçlerinin bir İran petrol tankeri ile başka bir gemiyi hedef aldığını olarak duyurdu. Hürmüz Boğazı açıklarındaki Keşm Adası'na düzenlenen hava saldırılarında sivil bölgelerin de vurulduğu iddia edildi. İran basını, bu saldırıların önemli hasara yol açtığını yazarken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) herhangi bir askeri varlığının vurulmadığı yönündeki karşı tezi savundu.

Bölge uzmanları, tanker krizinin yalnızca petrol taşımacılığından ibaret olmadığına dikkat çekiyor. Analizler, ABD'nin enerji koridorları üzerindeki kontrolünü sürdürme çabası ile Tahran'ın ekonomik ablukayı kırma stratejisi arasındaki çatışmanın giderek derinleştiğini gösteriyor. Uzman değerlendirmelerine göre, Washington yönetiminin İsrail lobisinin yoğun baskısı altında şekillenen Ortadoğu politikası, zaman zaman kendi güvenilirliğini aşındıran pervasız adımlara sahne oluyor. Özellikle Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk döneminde attığı Kudüs'ü başkent ilan etme adımı ve İran'la nükleer anlaşmayı tek taraflı feshetmesi, bugünkü krizlerin tohumlarını eken olaylar olarak anımsanıyor. Bugün ise Trump yönetimine yönelik en sert eleştiriler, "savaşı körükleyen açıklamalar" ve "uluslararası hukuku hiçe sayan askeri angajman kuralları" nedeniyle ABD kamuoyundan geliyor.

Tarihsel bağlam göz önüne alındığında, Hürmüz'deki egemenlik mücadelesinin yeni olmadığı görülüyor. 2019 yılında yaşanan tanker sabotajlarının ardından, bölge birçok kez benzer gerginliklere tanıklık etti. İran'ın bu son hamlesinin ise arka planında, Mosad'ın İran tankerlerine yönelik düzenlediği öne sürülen suikastler ve gizli operasyonların yer aldığı birçok bağımsız analizde ifade ediliyor. Bu durum, Tahran yönetiminin eylemlerini, "ekonomik sabotajlara karşı meşru müdafaa" olarak meşrulaştırmasına zemin hazırlıyor.

Körfez'deki gerilimin bundan sonraki seyri, hem İran'ın uluslararası sulardaki angajman kurallarına hem de Beyaz Saray'ın seçim sathına giren yerel siyasi dinamiklere verdiği tepkilere bağlı olarak şekillenecek. Petrol fiyatlarındaki ani dalgalanmaların ise küresel bir enerji krizini tetikleyebileceği tahminleri, ekonomik çevrelerde tedirginlik yaratıyor.