İran’dan BAE’ye Sert Uyarı: “Mantıksız Adımlar Atılırsa Tüm Çıkarlar Hedef Olur”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran askeri kaynakları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin bölgesel politikalarına yönelik dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Tahran’a yakın kaynaklar, BAE’nin “mantıksız ya da provokatif eylemler” olarak tanımlanan herhangi bir adım atması durumunda, ülkenin ekonomik ve askeri çıkarlarının İran tarafından hedef alınabileceğini belirtti.

Açıklama, Körfez bölgesinde son haftalarda artan askeri hareketlilik ve karşılıklı suçlamalar eşliğinde geldi. İranlı yetkililer, özellikle deniz güvenliği ve bölgedeki yabancı askeri varlığı konusunda BAE’nin tutumundan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

BAE tarafı ise henüz İran’ın açıklamalarına doğrudan bir yanıt vermedi. Ancak Abu Dabi yönetimi, son dönemde bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik temaslarını sürdürdüğünü vurgulamıştı.

Bölge uzmanları, İran’ın söz konusu tehdidinin, Körfez’deki mevcut gerilimin yeni bir tırmanma riskine işaret edebileceğini belirtiyor. Aynı zamanda açıklamanın, Tahran’ın bölgedeki güç dengelerine ilişkin hassasiyetini yansıttığı ifade ediliyor.