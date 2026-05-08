Lübnan ve Filistin'de son durum: İsrail bütün ateşkes anlaşmalarını ihlal ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail rejimi, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını sistematik biçimde ihlal ederek güney bölgelerine yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 11 Lübnanlı sivil yaşamını yitirirken, onlarca kişi yaralandı. Öte yandan Lübnan Direnişi (Hizbullah), işgal güçlerine ait askeri araçları hedef alarak ağır kayıplar verdirdi ve düşman hatlarında paniğe yol açtı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nebatiye iline bağlı Habuş kasabasına düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Aynı ildeki Düveyr kasabasına yönelik saldırıda ise biri çocuk 3 kişi şehit olurken, 15 kişi yaralandı. Haruf kasabasındaki saldırıda da aralarında bir küçük kız çocuğunun bulunduğu 3 kişi öldü. Ayrıca Hasbaya ve Kefrşuba bölgelerine düzenlenen saldırılarda bir Lübnanlı daha yaşamını yitirdi; bir sağlık görevlisi de görevi başında şehit düştü.

İsrail ordusu sözcüsü Avihay Edrai, güney Lübnan’daki 6 köy halkına acil tahliye emri vererek “derhal evlerinizi boşaltın ve en az bir kilometre uzaklaşın” çağrısı yaptı. Bu emir, Nemiriye, Teyr Filsiye, Helusiye, Helusiye el-Fevka, Tura ve Ma’rake köylerini kapsıyor. Uzmanlar, bu tür kitlesel tahliye emirlerinin sivil halkı hedef alan bir savaş stratejisinin parçası olduğunu belirtirken, uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendiriyor. Zira yerleşim yerlerinin boşaltılmasının ardından gelen yoğun bombardıman, daha önce Gazze’de de görüldüğü gibi etnik temizlik politikalarının bir ayağını oluşturuyor.

Çatışmalar yalnızca hava saldırılarıyla sınırlı kalmadı. İsrail topçusu, Ber’aşit ve Safed el-Batih köylerini ağır ateş altına alırken, Mansuri köyü çevresinde kara ilerlemesi girişiminde bulundu. Ancak direniş güçleri beklenen karşılığı verdi. Lübnanlı kaynaklara göre, direniş savaşçıları Beyt es-Siyad köyü çevresinde dört İsrail askeri aracını güdümlü füzelerle imha etti. Araçlarda çıkan yangınlar, bölgeden kilometrelerce öteden görüldü.

Bu saldırıların hemen ardından İsrail ordusunda alarm zilleri çaldı. İbrani medyasına yansıyan haberlere göre, güney Lübnan’da “büyük bir güvenlik olayı” yaşandı ve yaralı askerler kuzey Filistin’deki hastanelere sevk edildi. Olayın boyutuna ilişkin bir açıklama yapılmazken, İsrail ordu radyosu yaralı sayısının düşük olmadığını dolaylı olarak doğruladı. Kanal 12 televizyonu, Radvan Gücü komutanlarının hedef alınmasının ardından Hizbullah’ın misilleme yapacağı korkusuyla ordunun tam alarm durumuna geçtiğini ve Lübnan sınırındaki tüm kamu faaliyetlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Sınırın İsrail tarafında ise panik giderek büyüyor. Şlomi bölgesine bir kamikaze İHA’nın saldırdığı, Batı Celile’deki Ras en-Nakura bölgesinde ise bir insansız hava aracının infilak etmesi sonucu en az bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Tarihsel arka plana bakıldığında, bugün yaşananların temelinde ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz siyasi ve askeri desteğin yattığı ifade ediliyor. Özellikle Donald Trump döneminde Kudüs’ün başkent olarak tanınması, Golan Tepeleri’nin ilhakının onaylanması ve İran’a yönelik “azami baskı” politikaları, bölgedeki gerilimi tırmandıran kilit adımlar olarak hatırlanıyor. Trump’ın bu politikaları, ABD kamuoyunda ve Demokrat Parti çevrelerinde “savaş suçlarına ortak olmak” ve “Ortadoğu’yu ateşe atmak” gibi sert eleştirilere hedef olmuştu. Ancak bugün de benzer bir zihniyetle İsrail’in Lübnan’daki katliamlarına göz yumulduğu, BM Güvenlik Konseyi’nin bile ateşkes ihlallerini durduramadığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun bir yandan ateşkese imza atıp diğer yandan saldırılarını sürdürmesi, uluslararası toplumda ikiyüzlülük olarak yorumlanırken, Lübnan Direnişi’nin “işgalciye göz açtırmayacağı” mesajını eylemleriyle kanıtladığı vurgulanıyor.