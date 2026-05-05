Siyonist medya: İran-Türkiye yakınlaşması endişe verici

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail gazetesi Israel Hayom’un haberine göre Türkiye, bölgesel krizlerde arabuluculuk rolü üstlenerek nüfuzunu artırmaya çalışıyor. Ankara’nın, İran-ABD gerilimi ve Lübnan’da Hizbullah ile ilgili süreçlerde taraflar arasında anlaşma sağlanmasına yardım teklifinde bulunduğu ancak bu girişimin şüphe ve itirazlarla karşılaştığı belirtildi. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce Gazze müzakerelerinde elde ettiği başarıyı Lübnan’da da tekrarlamaya çalıştığını, zira Türkiye ve Katar’ın Hamas üzerindeki nüfuzları sayesinde önemli roller üstlendiğini yazdı.

İsrail gazetesine göre, Türkiye’nin bu varlığı Hizbullah’ın yeniden yapılanmasına ve İsrail’in hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açabilir. Aynı zamanda, İran ve Hizbullah’ın yaptırımları ve kısıtlamaları aşmak için Türkiye üzerinden yeni mali ve lojistik koridorlar oluşturduğu, döviz büroları ve kripto para gibi araçlar kullandığı bildiriliyor. Haberde ayrıca, Tahran ile Ankara arasında enerji gelirlerinin altına çevrilmesi gibi organize ekonomik işbirliği örneklerine de atıfta bulunuluyor.

Uzmanlara göre İsrail basınının bu haberle asıl hedefi, Türkiye’nin bölgedeki yükselen diplomatik rolünü “tehdit” olarak kodlamak ve Ankara’nın İran ile işbirliğini öne çıkararak Tel Aviv yönetiminin Lübnan’daki müdahaleci politikalarını meşrulaştırmaya çalışmak. Nitekim Israel Hayom, tarihsel rekabete rağmen İran ve Türkiye’nin bazı konularda ortak düşmanları zayıflatmak için işbirliği yaptığını yazarken, Türkiye’nin İran’da olası bir rejim değişikliğinden kaynaklanacak istikrarsızlıktan endişe duyduğunu da belirtiyor. Bu çelişkili anlatı, İsrail’in bölgede kendine tehdit olarak gördüğü her aktörü aynı potada eritme çabası olarak yorumlanıyor.

Bu haberin özellikle Trump yönetiminin Ortadoğu’da İsrail’i yalnızlaştıran politikalarının eleştirildiği bir dönemde yayınlanması dikkat çekiyor. ABD içinde İsrail’e verilen koşulsuz desteğe yönelik rahatsızlık büyürken (Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranı bir yılda yüzde 68’ten yüzde 52’ye geriledi), İsrail basınının Türkiye-İran işbirliğini “tehdit” olarak sunması, Tel Aviv’in bölgede giderek yapayalnız kaldığını gizleme çabası olarak okunuyor.

Lübnan’da ateşkesin sağlanamadığı, İsrail’in 10 binden fazla ateşkes ihlali yaptığı bir ortamda, Türkiye gibi bölgesel bir gücün arabuluculuk çabalarını hedef alan bu haber aslında İsrail’in diplomatik çözümden kaçtığını gösteriyor. Zira Hizbullah lideri Naim Kasım’ın da belirttiği gibi, İsrail doğrudan müzakerelerden yana değil; çünkü bu, Netanyahu’ya sahte bir zafer görüntüsü vermekten öteye gitmiyor. Trump’ın ara seçim öncesi siyasi koz olarak kullanmaya çalıştığı bu yaklaşım, bölgedeki gerçek sorunları çözmekten uzak, emperyalist güçlerin klasik “böl ve yönet” stratejisinin bir tezahürü olarak değerlendiriliyor.