Filistinli Hak Örgütü: İsrail’in Gazze’deki Askerî Genişlemesi “Bölgeyi Yaşanılamaz Hale Getirme Planı”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mizan İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Semir Zakut, Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarını ve kontrol alanını genişletmesinin, Gazze’nin sosyal ve ekonomik dokusunu geri dönülmez şekilde tahrip etme riski taşıdığını belirtti. Zakut’a göre mevcut askeri uygulamalar, siviller için güvenlik, barınma ve temel hizmetlere erişim koşullarını hızla kötüleştiriyor.

Zakut, İsrail güçlerinin bazı bölgelerde kalıcı askerî noktalar kurduğunu ve altyapının ciddi şekilde zarar gördüğünü aktararak, bunun “normal yaşamı sürdürülemez hale getirdiğini” ifade etti. Açıklamasında, yerinden edilmelerin arttığını, kritik sağlık hizmetlerinin kesintiye uğradığını ve insani yardımın birçok noktada yeterince ulaştırılamadığını vurguladı.

Bölgedeki insani durumun ağırlaştığına dikkat çeken Zakut, uluslararası kurumların daha etkin devreye girmesi gerektiğini ve mevcut koşulların Gazze’de yaşayan siviller üzerinde “uzun vadeli bir insani kriz” yarattığını dile getirdi. Hak örgütleri, özellikle altyapı yıkımı ve nüfus hareketliliğinin, bölgenin gelecekte yeniden inşa edilmesini zorlaştırabileceği görüşünde.

İsrail tarafından söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Gazze’deki insani koşulların seyrinin önümüzdeki dönemde bölgesel ve uluslararası gündemde önemli bir yer tutmaya devam edeceği değerlendiriliyor.