Analistler Uyarıyor: Körfez Ekonomilerinde Kayıp Tahminleri Resmî Rakamların Üzerine Çıkabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası finans çevreleri ve büyük ekonomik danışmanlık şirketleri, son dönemde yaşanan bölgesel gerilimlerin Körfez ekonomileri üzerindeki etkilerine ilişkin daha kapsamlı bir mali tabloya işaret ediyor. Analistlere göre, yalnızca doğrudan ticaret ve enerji gelirlerindeki düşüşler değil; yatırım ertelemeleri, sigorta maliyetlerindeki artış ve lojistik aksaklıklar da toplam zararı büyütüyor.

Uzman değerlendirmelerinde, özellikle enerji, lojistik, turizm ve finans sektörlerinin zincirleme biçimde etkilendiği belirtiliyor. Küresel ticaret yollarındaki belirsizlikler ve güvenlik riskleri nedeniyle navlun ve sigorta primlerinde yaşanan artışların, ihracat ve ithalat maliyetlerini yukarı çektiği ifade ediliyor.

Buna ek olarak, kaçan yatırım fırsatları ve ertelenen altyapı projelerinin orta ve uzun vadede büyüme hızını baskılayabileceği kaydediliyor. Bazı analizlerde, kısa vadeli gelir kayıplarının ötesinde, risk primlerindeki artışın Körfez ülkelerinin borçlanma maliyetlerini yükselttiği ve bu durumun kamu maliyesi üzerinde ek yük oluşturabileceği vurgulanıyor.

Ekonomistler, mevcut belirsizlik ortamının sürmesi hâlinde toplam kaybın yalnızca doğrudan zararlarla sınırlı kalmayacağını; dolaylı etkiler ve güven kaybının da hesaba katılması gerektiğini belirtiyor. Nihai tablonun, kriz dinamiklerinin ne kadar süreceğine ve bölgesel istikrarın hangi hızla yeniden tesis edileceğine bağlı olarak netleşeceği değerlendiriliyor.