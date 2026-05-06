İsrail’de Hizbullah Politikası Üzerine Derin Ayrışma: Gerilim ve Sorumluluk Tartışmaları Tırmanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’de güvenlik kurumları ile siyasi karar alıcılar arasında Hizbullah’a yönelik strateji ve Lübnan politikasına dair derin bir görüş ayrılığı ortaya çıkmış durumda. Ülke basınında yer alan değerlendirmelere göre, Hizbullah karşısındaki askeri sonuçların beklentileri karşılamaması ve kuzey sınırındaki gerilimin giderek artması, hem sorumluluk tartışmalarını hem de mevcut politika çizgisini sorgulatan iç çekişmeleri belirginleştirdi.

Askerî kaynaklar, Hizbullah’ın saldırı kapasitesinin caydırılamamasını “stratejik bir zafiyet” olarak görürken, siyasi kanadın mevcut Lübnan politikasını sürdürme konusunda ısrar ettiği belirtiliyor. Bu ayrışma, hem sahadaki askeri adımları hem de diplomatik seçenekleri etkileyen bir iç gerilim yaratıyor.

Uzmanlara göre son dönemde artan karşılıklı saldırılar ve güneydeki güvenlik riski, İsrail içinde “yeni bir yıpratma savaşına mı gidiliyor?” sorusunu daha sık gündeme taşımaya başladı. İsrail’in kuzey cephesinde uzun süreli, düşük yoğunluklu fakat maliyetli bir çatışma riskinin büyüdüğü değerlendirmeleri yapılıyor.

Siyasi-askerî düzeydeki anlaşmazlığın nasıl giderileceği, İsrail’in önümüzdeki dönemde Hizbullah’a karşı izleyeceği stratejiyi de belirleyecek ana unsurlar arasında görülüyor.