X Platformunda “Mavi Tik” Tartışması: Türkiye ve İran’dan Yetkililere Kısıtlama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sosyal medya platformu X’te doğrulanmış hesap uygulamasıyla ilgili yeni bir tartışma gündeme geldi. Platformun Türkiye ve İran’dan bazı devlet görevlilerine ait hesaplarda mavi tik doğrulamasını kaldırdığı veya görünürlüğünü sınırladığı öne sürüldü.

Son olarak Türkiye’de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ile İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin hesaplarının bu uygulamadan etkilendiği bildirildi. Konuya ilişkin sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, bazı kullanıcılar uygulamayı “siyasi sansür” olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, X platformunun son dönemde doğrulanmış hesap sistemini yeniden düzenlediğini ve bazı hesaplar için farklı doğrulama kriterleri uyguladığını belirtiyor. Bu değişikliklerin özellikle kamu görevlileri ve resmi kurum hesaplarında nasıl uygulanacağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak X yönetiminden resmi bir açıklama yapılmazken, uygulamanın teknik bir güncellemenin sonucu mu yoksa platform politikalarının bir parçası mı olduğu konusunda farklı değerlendirmeler dile getiriliyor. Tartışmanın önümüzdeki günlerde sosyal medya politikaları ve platformların tarafsızlığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmesi bekleniyor.