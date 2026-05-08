Siyonist İsrail'de Netahyanu karşıtı koalisyon güçleniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Siyonist İsrail siyasetinin en uzun soluklu ve tartışmalı ismi Binyamin Netanyahu, birkaç ay sonra yapılacak genel seçimler öncesinde kritik bir sınav veriyor. Netanyahu’nun en büyük kozu olarak düşündüğü İran’la savaş ve onun yarattığı “savaş ortamı”, beklenenin aksine siyasi tablosunu güçlendirmek bir yana, onu daha da kırılgan bir hale getirdi.

Yılların Rüyası, Haftalarda Çöktü

The Guardian’ın haberine göre yıllardır hazırlığını yaptığı, ABD’nin desteğini aldığı ve rejim değişikliğine kadar varan büyük hedeflerle başlattığı İran savaşı, kırılgan bir ateşkesle sonuçlanırken İsrail açısından stratejik bir başarısızlığa dönüştü. İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde korunması, Tel Aviv’in tüm hesaplarını alt üst etti. İsrail’in savaşın birkaç gün veya hafta içinde sonuçlanacağı yönündeki öngörülerinin tamamen yanlış olduğu anlaşıldı.

Ateşkesin Washington ve Tahran arasında şekillenmesi, İsrail’in sürecin dışında kalmasına neden oldu. Bu durum, Netanyahu’nun “bölgenin güvenliği” adına başlattığı maceranın aslında İsrail’in caydırıcılığını zedelediği şeklinde yorumlandı.

Seçim Stratejisi Ters Tepti: Taht Sallanıyor

En geç 27 Ekim 2026’da yapılması planlanan seçimler öncesinde Netanyahu’nun karşısına sürpriz bir cephe çıktı. İsrail’in eski başbakanları Yair Lapid ve Naftali Bennett, daha önce Netanyahu’yu koltuğundan indiren ittifakı yeniden canlandırarak güçlerini birleştirdi ve “Yahad” (Birlikte) adlı yeni partiyi kurdu. Bu iki lider, seçimlere tek çatı altında girme kararı alarak Netanyahu liderliğindeki hükümeti tahtından etmeyi hedefliyor.

Yapılan son kamuoyu yoklamaları, Netanyahu’nun hükümet bloğunun, bugün seçim olması halinde mecliste çoğunluğu sağlayacak sayıya ulaşamayacağını gösteriyor. İsrail ana muhalefet lideri Lapid, yaşanan bu süreci “ülke tarihinin en büyük siyasi felaketlerinden biri” olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray’daki Hayal Kırıklığı: İsrail’in Oyununa mı Geldi?

Washington’da da giderek yükselen bir rahatsızlık var. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Netanyahu’nun baskısıyla girilen bu savaşın içinden çıkamadığı ve kamuoyu desteğini kaybettiği belirtiliyor. ABD’de yapılan kamuoyu araştırmaları, Amerikalıların yaklaşık yüzde 60’ının İsrail’e karşı olumsuz bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koyarken, özellikle 40 yaş altı genç nesil Filistin davasına daha fazla sempati duyuyor. Bu tablo, Beyaz Saray’ın İsrail yanlısı politikalarının ABD içinde her geçen gün daha fazla sorgulandığını gösteriyor.

Sonuç: Savaşın Asıl Kaybedeni Koltuğunu Koruyamayan Lider mi?

Netanyahu, siyasi hayatını kurtarmak için bir şans olarak gördüğü İran savaşını başlattı. Fakat stratejik başarısızlık, yeniden seçilme umutlarını baltaladı. Savaşın siyasete yansıması, eski müttefiklerin ona karşı birleşmesi ve ABD’deki desteğin erimesi, Netanyahu’nun kumarının kaybedeni olduğunu gösteriyor. Lübnan’da, Suriye’de ve İran’da sürdürdüğü çatışma politikalarının iç siyasette bir çıkış yolu olmadığı anlaşılmıştır.

Katil İsrail’in 2026 seçimlerine giderken, Netanyahu’nun “güvenlik ve kriz yönetimi” söylemi çökmüş durumda. Artık masada sadece siyasi bir kriz değil, aynı zamanda bölgede yalnızlaşan bir İsrail var.