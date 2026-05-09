Rusya’dan ABD ve Bahreyn’e Ret: İran Karşıtı Karar Tasarısına Geçit Vermeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası diplomasi trafiğinde İran eksenli gerilim tırmanırken, Rusya’dan Washington ve Manama hattına kritik bir cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Bahreyn’in öncülüğünde hazırlanan İran karşıtı karar tasarısının Rusya tarafından desteklenmeyeceği belirtildi.

Bakan Yardımcısı, söz konusu tasarıyı “tek taraflı” ve “bölgesel istikrara katkı sağlamaktan uzak” olarak nitelendirirken, Moskova’nın bu tür girişimlerin uluslararası hukuk zemininde meşruiyet kazanmasına karşı olduğunu ifade etti. Rus yetkili, çözümün baskı mekanizmalarıyla değil, kapsayıcı diyalog kanallarıyla aranması gerektiğinin altını çizdi.

ABD ve Bahreyn’in hazırladığı tasarı, İran’ın bölgesel faaliyetlerini kısıtlamayı ve Tahran yönetimine yönelik yeni yaptırım veya kınama süreçlerini başlatmayı öngörüyordu. Ancak Rusya’nın bu hamlesi, tasarının özellikle Birleşmiş Milletler (BM) gibi platformlarda kabul edilme şansını önemli ölçüde zayıflatıyor.

Bu gelişme, son dönemde Orta Doğu politikalarında ABD ile ayrışan Rusya’nın, bölgedeki aktörlerle kurduğu savunma ve diplomasi ortaklığını koruma kararlılığını gösteren yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.