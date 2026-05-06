Siyonist İsrail Ordusunun Lübnan’a Düzenlediği Saldırılarda Çok Sayıda Sivil Hayatını Kaybetti

6 Mayıs 2026 - 16:21
News ID: 1810726
Siyonist İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyi ile Bekaa Vadisi’nin batısına düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu, aralarında bir belediye başkanı ve ailesinin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’ın güney bölgeleri ve Bekaa Vadisi’nin batısı gece saatlerinde İsrail ordusunun yoğun bombardımanına hedef oldu. Lübnan kaynaklarına göre, düzenlenen hava saldırıları ve topçu atışlarında birçok sivil hayatını kaybetti, yaralananlar bölgede hastanelere kaldırıldı.

Yerel yetkililer, saldırılarda bir kasabanın belediye başkanı, eşi ve çocuklarının da yaşamını yitirdiğini doğruladı. Siyonist İsrail ordusu ise operasyonların Hizbullah’a ait hedeflere yönelik olduğunu savundu. Lübnan’da ise saldırıların yoğun yerleşim bölgelerinde gerçekleşmesi tepkiyle karşılandı.

Bombardımanın ardından bölgede birçok yapı yıkılırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Lübnan hükümeti, olayın uluslararası hukuk çerçevesinde “açık bir ihlal” teşkil ettiğini belirterek Birleşmiş Milletler’den acil müdahale talebinde bulundu.

Saldırılar, son haftalarda İsrail-Lübnan sınır hattında artan gerilimin yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde yorumlanıyor. Uzmanlar, bu gelişmenin bölgesel çatışma riskini ciddi biçimde artırabileceğine dikkat çekiyor.

