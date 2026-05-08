Hürmüz’de İran’ın misillemesi: 3 destroyer vuruldu, gemiler kaçtı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı’nda ateşkesin ilanından sadece bir gün sonra bölgede büyük bir askeri çatışma yaşandı. Perşembe akşamı İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri, Cask limanı açıklarında bir İran petrol tankerini vurarak ateşkesi ihlal eden ABD güçlerine karşı geniş çaplı bir misilleme operasyonu başlattı.

İran güçleri, gemi savar balistik ve seyir füzeleri ile yüksek patlayıcı başlıklı insansız hava araçları kullanarak bölgedeki üç ABD destroyerini hedef aldı. Operasyonun ardından IRGC Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD savaş gemilerinde “ciddi hasar” oluştuğunu ve üç destroyerin Hürmüz Boğazı’nı “derhal terk etmek zorunda kaldığını” duyurdu.

İran’ın bu hamlesi, ABD’nin Cask limanı yakınlarında bir İran petrol tankerine düzenlediği ve ateşkesi ihlal ettiği öne sürülen saldırının hemen ardından geldi. Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü, ABD’nin bölgedeki “saldırgan ve suçlu” eylemlerinin artık cevapsız kalmayacağını belirterek, “İran geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü tecavüze güçlü ve tereddütsüz bir yanıt vermiştir” ifadelerini kullandı.

Sahada yaşananlar, İran’ın bir hafta önce devreye soktuğu 2.654 yeni askeri sistemin –aralarında ‘Qader’ ve ‘Talaeieh’ gibi 1.000 kilometreyi aşan menzilli akıllı füzelerin de bulunduğu– caydırıcılığını net bir şekilde ortaya koydu.

Trump’ın çelişkili açıklamaları: ‘Kelebek’, ‘love tap’ ve anlaşma tehdidi

ABD cephesinde ise tam bir kargaşa hüküm sürdü. Olayların hemen ardından Truth Social hesabından bir dizi açıklama yapan Başkan Donald Trump, İran’ın hasar iddialarını yalanlamaya çalıştı ancak bunu yaparken kendi içinde çelişkili bir dil kullandı. Trump, üç destroyerin “ateş altında boğazdan başarıyla geçtiğini” öne sürdü. Gemilerde “herhangi bir hasar oluşmadığını, ancak İranlı saldırganlara büyük hasar verildiğini” iddia eden Trump, en dikkat çekici benzetmesini ise şu sözlerle yaptı: “Füzelerimiz kolayca düşürüldü, kelebekler gibi okyanusa zarifçe düştüler.” Bu ifadelere rağmen Trump, operasyonları aynı nefeste “love tap” (hafif tokat) olarak nitelendirdi ve ateşkesin devam ettiğini savundu.

Trump, İran yönetimine yönelik tehdit dilinden de geri durmadı. “Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur. Eğer imzalanmazsa, çok acı çekecekler” diyen ABD Başkanı, “Bugün onları nasıl alt ettiysek, eğer anlaşmalarını HIZLI bir şekilde imzalamazlarsa, gelecekte onları çok daha sert ve daha şiddetli bir şekilde vuracağız” tehdidini savurdu. Ancak Trump’ın bu sözleri, destroyerlerin bölgeden geri çekilmek zorunda kalması gerçeğiyle birlikte okunduğunda, Beyaz Saray’ın söylem eylem çelişkisinin yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

‘Özgürlük Projesi’nin çöküşü ve Pakistan engeli

Trump’ın bu açıklamaları, sadece iki gün önce büyük bir medya gösterisiyle duyurulan “Özgürlük Projesi”nin sessiz sedasız rafa kaldırılmasının hemen ardından geldi. Pazartesi günü “Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemileri askeri refakatle geçirme” hedefiyle ilan edilen proje, 36 saat bile dolmadan durdurulmuştu. Trump, projenin askıya alınmasını “Pakistan’ın talebi” ve “nükleer anlaşmaya varılan büyük ilerleme” ile açıklamaya çalıştı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Orgeneral Asım Munir’in kendilerinden “müzakereler sürerken bu tür bir operasyonu yapmamalarını” istediğini anlatan Trump, “Gerekirse bunu yapmaya geri döneriz” diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Ancak bu açıklama, Beyaz Saray’ın bölgedeki inisiyatifini kaybettiğinin ve bir müttefikinin baskısıyla geri adım atmak zorunda kaldığının dolaylı bir itirafı olarak yorumlandı.

ABD içinde yükselen muhalefet: ‘Son yanlısı-İsrail başkanı olacaksın’

Trump’ın savaş yanlısı tutumu ve İran ile İsrail’e verdiği koşulsuz destek, ABD içinde giderek büyüyen bir muhalefetle karşılaşıyor. Cumhuriyetçi Parti içindeki izolasyonist “MAGA” kanadı, Gazze’deki insani felaket ve artan askeri harcamaların ardından Beyaz Saray’ın Ortadoğu’daki “sınırsız angajmanını” sorgulamaya başladı. Georgia Temsilcisi Marjorie Taylor Greene’in İsrail’e yapılan askeri yardımların kesilmesi çağrısı ve İsrail’in eylemlerini “soykırım” olarak nitelemesi, bu yeni iç muhalefetin en çarpıcı örnekleri arasında gösteriliyor. Aşırı sağcı aktivist Laura Loomer’ın Trump’a “Muhtemelen sahip olacağımız son yanlısı-İsrail başkanı olacaksın” sözlerine Trump’ın “Haklısın” yanıtı verdiği iddiası, Beyaz Saray’ın geleneksel müttefiki İsrail karşısında bile giderek yalnızlaştığına işaret ediyor.