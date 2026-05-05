İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz'de yeni denklem kuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda ABD ve müttefiklerinin uyguladığı abluka ve ateşkes ihlallerine ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaparak, denizcilik ve enerji transit güvenliğinin artık Washington yönetimi tarafından tehlikeye atıldığını belirtti. Kalibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda yeni denklem tesis ediliyor. Denizcilik ve enerji transit güvenliği, ABD ve müttefiklerinin ateşkesi ihlal etmesi ve abluka uygulaması nedeniyle tehlikeye girdi. Elbette onların şerrinin sonu gelecek" ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı'nın vurguladığı en kritik nokta ise şu oldu: "Mevcut durumun devamının ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz; oysa biz henüz daha başlamadık bile."

Kalibaf'ın bu sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Özgürlük Projesi" adı altında başlattığı ve İsrail'in yoğun baskısıyla şekillenen savaşın 66'ncı gününde, Beyaz Saray'ın bölgede tam bir çıkmaza saplandığı yorumlarının yapıldığı bir döneme denk geliyor. Zira ne ABD ne de İsrail, savaşın başında ilan ettikleri "rejim değişikliği" ve "İran'ın füze kapasitesinin yok edilmesi" gibi hedeflere ulaşabilmiş değil. Bunun yerine, Pentagon'un stoklarını eriten, Hürmüz'de küresel ticareti felç eden ve ABD içinde Trump'a yönelik memnuniyetsizliği yüzde 62'ye çıkaran bir bataklığın içine saplanmış durumdalar. NBC News anketine göre Amerikalıların üçte ikisi başkanın savaşı yönetme biçimini onaylamazken, Demokratlar Kongre'de "yasadışı savaş" suçlamasını yükseltiyor.

Kalibaf'ın "henüz başlamadık" çıkışı ise bir tehditten çok, son günlerde sahadaki gelişmelerin bir özeti gibi algılandı. Daha önce Foreign Policy dergisinin Harvard'lı profesör Stephen Walt'a dayandırdığı analizde, Trump yönetiminin "sert güce aşırı dayanıp yumuşak gücü tamamen ihmal etmesi" eleştirilirken, İran'ın ise tam tersine stratejik sabrını koruduğu yorumları yapılıyor. Nitekim son iki günde yaşananlar da bu tabloyu doğruluyor: İran'ın uyarılarına rağmen boğaza yaklaşan ABD savaş gemilerinin füzelerle hedef alındığı, buna karşılık Washington'un "gemi vurulmadı" yalanına sarıldığı bildirilirken, aynı saatlerde BAE'nin Füceyre limanındaki petrol tesisleri vuruldu. Dahası, ABD'nin Umman Körfezi'nde "sivil kargo tekneleri" olduğu belirtilen hedeflere saldırarak beş kişinin ölümüne yol açması, Beyaz Saray'ın "uluslararası hukuk" söylemini ne kadar boş bir retoriğe dönüştürdüğünü bir kez daha gösterdi.

İsrail lobisinin etkisiyle şekillenen bu savaşın asıl mimarlarından biri olan Trump, iç politikada giderek artan bir muhalefetle karşı karşıya. Öyle ki, Washington Post-Ipsos anketindeki yüzde 62'lik memnuniyetsizlik oranı, başkanın iki döneminin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçerken, uzmanlar Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler için tarihi bir yenilgi öngörüyor. Kalibaf'ın "mevcut durumun devamının ABD için dayanılmaz olduğunu biliyoruz" sözü de tam olarak bu noktaya işaret ediyor: ABD, bir yanda yorgun ordusu, eriyen mühimmat stokları (CSIS raporuna göre Çin'e karşı stoklar "tarihin en tehlikeli noktasında"), diğer yanda savaştan bıkmış bir kamuoyu ile Hürmüz'deki ablukayı sürdürmeye çalışıyor. Oysa her geçen gün, ABD'li havayolu şirketleri iflas ediyor, Amerikalı aileler tatillerini iptal ediyor, Avrupa Birliği ise silah stoklarının erimesinden endişe duyuyor.

Kalibaf'ın "henüz başlamadık" mesajı, aynı zamanda İran'ın elindeki kozları da ima ediyor. Uzmanlar, Tahran'ın şu ana kadar kullandığı füze ve insansız hava araçlarının aslında "sınırlı bir gösteri" olduğu, gerçek kapasitesini henüz devreye sokmadığı konusunda hemfikir. Dahası, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin defalarca vurguladığı gibi, "siyasi bir krizin askeri çözümü yoktur" gerçeği, Washington'da hâlâ kavranmış değil. Bunun yerine Trump, danışmanları ve İsrail'in baskısıyla her geçen gün daha da saldırgan bir dile sarılırken, sahada kazandığı hiçbir şey olmadığı gibi, kaybettiği şeyler giderek artıyor. Bu açıdan bakıldığında, Kalibaf'ın "şerrlerinin sonu gelecek" ifadesi, sadece bir temenni değil, aynı zamanda ABD'nin Ortadoğu'daki onlarca yıllık müdahale tarihinin yazdığı acı tecrübenin bir özeti: Vietnam'da, Irak'ta, Afganistan'da olduğu gibi, bu kez de Hürmüz'de bir bataklık daha kuruluyor ve bu bataklığın sahibi yine Washington oluyor.