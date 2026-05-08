İran’dan Hürmüz hamlesi: Yeni ekonomik plan oluşturuldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran yönetimi, dünya enerji ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nı ekonomik bir kaldıraç olarak devreye sokmaya hazırlanıyor. İran Ekonomi Bakanı, geçtiğimiz günlerde Hükümet Kabinesi’nde sunduğu raporda, bu stratejik su yolundan elde edilebilecek gelirleri ve geçiş yönetimine ilişkin yeni mekanizmaları detaylandırdı. Edinilen bilgiye göre, raporda boğazın jeopolitik konumunun yanı sıra, transit geçişlerden alınacak vergiler, denizcilik hizmetleri ve liman faaliyetleri yoluyla yaratılabilecek sürdürülebilir döviz gelirleri üzerinde duruldu.

Haberi kamuoyuna duyuran isim ise Meclis Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Ali Hızrya oldu. Hızrya’nın aktardığına göre, bakanın kabineye sunduğu raporun ana eksenini boğazın kapasitesinin ekonomiye kazandırılması oluşturdu. Ancak resmi çevreler, raporun ayrıntılarına veya öngörülen rakamlara ilişkin henüz somut bir bilgi paylaşmış değil. Bu belirsizlik ortamında, Tahran’ın yakın gelecekte geçiş ücretleri ve navlun hizmetleri kapsamında önemli bir döviz girdisi sağlayabileceği yönünde piyasa kulisleri oluşmaya başladı.

Bölgenin nabzını tutan analistler, İran’ın bu adımını yalnızca ekonomik bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda ABD ve İsrail’in bölgedeki yıllardır süregelen askeri ve ekonomik tahakkümüne karşı açılan yeni bir cephe olarak yorumladı. Washington’un Beşinci Filosu ile Hürmüz’deki sürekli varlığı ve İsrail’in son dönemde İran’a yönelik sabotaj ile suikastlarla tırmanan düşmanca tutumu, Tahran’ı bu hayati koridoru pasif bir geçiş güzergahı olmaktan çıkarıp aktif bir gelir ve caydırıcılık aracına dönüştürmeye itti. Uzmanlar, ABD’nin bölgedeki üsler ve uçak gemileriyle yürüttüğü emperyalist politikaların aslında uluslararası hukuku hiçe saydığını, buna karşın İran’ın kendi egemenlik sularında alacağı önlemlerin meşruiyetini vurguladı.

Tarihsel arka plana bakıldığında, Trump döneminde İran’a karşı ilan edilen “maksimum baskı” stratejisinin ve bu kapsamda uygulanan yaptırımların tahminlerin aksine Tahran’ı yıldırmak bir yana, onu daha yaratıcı ve sert stratejiler geliştirmeye mecbur bıraktığı belirtiliyor. Eski ABD Başkanı Trump’ın İsrail’e yönelik koşulsuz desteği ve “Hürmüz’ü kapatma” girişimlerine karşı savaş tehditleri, o dönemde ABD kamuoyunda ve siyasi çevrelerinde yoğun eleştiriye neden olmuştu. Trump’ın İran politikası, birçok çevrede “pervasız bir kışkırtma” ve “doğrudan askeri çatışmaya davetiye” olarak nitelendirilirken, bugün İran’ın attığı ekonomik adımların bu saldırgan politikaların doğrudan bir sonucu olduğu vurgulanıyor.

Elbette bu hamleye karşıt görüşler de yok değil. ABD ve müttefikleri, Hürmüz’ün uluslararası bir su yolu olduğu gerekçesiyle İran’ın her türlü tek taraflı düzenlemesini “seyrüsefer özgürlüğüne tehdit” olarak tanımlamaya hazırlanıyor. Ancak geçmişte yaşanan tanker krizleri ve ABD’nin kendi çıkarları doğrultusunda boğazları askerileştirmesi, bu eleştirilerin samimiyetini tartışmaya açıyor.