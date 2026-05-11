İran, ABD'ye müzakere cevabını iletti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tesnim ajansının paylaştığı bilgiye göre, İran, ABD'nin "savaşı sona erdirmek için" önerdiği son metne ilişkin cevabını bugün Pakistanlı ara bulucuya gönderdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce birkaç kez, İran'ın ABD önerilerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin, çalışmalar ve nihai sonuçlar tamamlandıktan sonra gönderileceğini açıklamıştı.

Önerilen plana göre, bu aşamada müzakereler bölgedeki savaşı sona erdirmeye odaklanacak.