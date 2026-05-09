NYT Doğruladı: İran’ın Yayımladığı Uydu Görüntüleri Sahte Değil

9 Mayıs 2026 - 17:17
News ID: 1811935
New York Times, İran’ın kamuoyuyla paylaştığı uydu görüntülerini Avrupa merkezli bağımsız uydu şirketlerinin verileriyle karşılaştırmalı olarak analiz ettiğini ve görüntülerin özgünlüğünü sorgulayacak herhangi bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı. Bulgular, İran’ın görsel istihbarat kapasitesine yönelik Batılı şüpheciliği yeniden tartışmaya açtı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New York Times, İran’ın son dönemde resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna sunduğu uydu görüntülerinin doğruluğunu bağımsız bir teknik analizle sorguladı. Gazete, söz konusu görüntüleri Avrupa merkezli ticari uydu şirketlerinin aynı bölge ve zaman dilimine ait verileriyle yan yana getirerek kapsamlı bir karşılaştırma yaptı.

Analizin sonucunda görüntülerin manipüle edildiğine, sahte olduğuna ya da dijital müdahale izleri taşıdığına dair herhangi bir kanıta rastlanmadığı bildirildi. NYT, bu bulguyu bağımsız görüntü analistleri ve uzman kaynaklarla da teyit ettiğini belirtti.

İran, özellikle son aylarda bölgesel gerilimin tırmandığı dönemlerde çeşitli askeri ve stratejik tesislere ait olduğunu öne sürdüğü uydu görüntülerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Batılı hükümetler ve bazı medya kuruluşları bu görüntülerin güvenilirliğini başlangıçta sorgulamış; görüntülerin propaganda amaçlı üretilmiş ya da değiştirilmiş olabileceği iddia edilmişti.

NYT’nin analizi, bu iddiaları doğrulayan bir bulgu ortaya koymadığından, İran’ın görsel istihbarat ve uzaktan algılama kapasitesine ilişkin Batı kamuoyundaki algıyı sarsacak nitelikte değerlendiriliyor. Uzmanlar, ticari uydu teknolojisine erişimin demokratikleşmesiyle birlikte devlet dışı ve bölgesel aktörlerin de güvenilir görüntü üretme kapasitesine kavuştuğuna dikkat çekiyor.

Söz konusu gelişme, İran ile Batı arasındaki bilgi savaşının yeni bir boyut kazandığına işaret ederken bağımsız doğrulama mekanizmalarının önemi bir kez daha gündeme geldi.

