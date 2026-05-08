İran-ABD savaşı: Çatışmalar hangi boyutta?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmeleri sürerken ABD Başkanı Donald Trump’ın “Özgürlük Projesi” adını verdiği askeri girişim, ilanından sadece 36 saat sonra çöktü.

İran Meclis Başkanı Danışmanı Mehdi Muhammedi’nin Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre, 6 Mayıs’ın ilk saatlerinde yaşanan çatışma ABD için “ağır bir askeri hezimet” ile sonuçlandı ve Trump’ı operasyonu durdurmaya zorladı. Muhammedi’nin “Hürmüz Boğazı’nı savunmak için şafak vaktine kadar kahramanca bir savaş verdik” sözleriyle özetlediği gece boyunca İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ile ordu birliklerinin omuz omuza çarpıştığı belirtildi.

İranlı yetkiliye göre, ABD gece boyunca Hürmüz Boğazı üzerinde geniş bir hava gözetleme şemsiyesi kurdu ve Umman Denizi’nden boğaza doğru önemli sayıda savaş gemisi yığmaya çalıştı. Ancak bu manevra, İran kuvvetlerinin direnişi karşısında “büyük bir askeri felakete” dönüştü. Muhammedi’nin iddiasına göre, dört ABD gemisi “etkisiz hale getirilirken”, Ebu Musa Adası’nın arkasına sığınmaya çalışan iki gemi kıyı kayalıklarına oturdu. Bu iddialar bağımsız olarak doğrulanamazken, ABD Merkez Komutanlığı’nın İran’ın güneyindeki Bender Abbas ve Keşm Adası’na saldırı düzenlediğini doğrulaması dikkat çekti.

‘Love Tap’ ile ‘Özgürlük’ Arasında Çelişkili Bir Söylem

Trump, çatışmaların ardından yaptığı açıklamalarda birbiriyle taban tabana zıt iki mesaj verdi. Bir yandan İran’a yönelik saldırıları “love tap” (hafif dokunuş) olarak nitelendirirken, diğer yandan “Bugün onları nasıl alt ettiysek, eğer anlaşmalarını HIZLI bir şekilde imzalamazlarsa, gelecekte onları çok daha sert ve daha şiddetli bir şekilde vuracağız” tehdidini savurdu. Aynı nefeste “Ateşkes devam ediyor” iddiasını da yineleyen Trump, aslında savaş ve diplomasiyi aynı anda yürütmeye çalışan bir yönetimin içine düştüğü çelişkiyi gözler önüne serdi.

Askeri analistler, ABD’nin “müzakere masasında tehdit dilini bir pazarlık kozu olarak kullanma” stratejisinin tarihsel olarak işe yaramadığını hatırlatıyor. ABD’nin daha önce Kuzey Kore, Vietnam ve Irak örneklerinde olduğu gibi, bugün de İran karşısında “güç kullanarak masaya oturtma” taktiğinin ters teptiği yorumları yapılıyor. Trump’ın “Özgürlük Projesi”ni durdurma gerekçesi olarak “Pakistan ile yürütülen müzakereler”i göstermesi de, Beyaz Saray’ın tek taraflı hareket etme kabiliyetinin aslında müttefiklerinin onayına bağlı olduğunu itiraf etmesi anlamına geliyor.

Savaş ve Müzakereyi Birlikte Yürütmenin Tarihsel Yanılgısı

Washington yönetiminin bu ikili stratejisi, bölge uzmanlarınca “Washington’un müzakere yaklaşımındaki temel bir kusur” olarak değerlendiriliyor. Fudan Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Sun Degang, ABD’nin bu son saldırılarının iki amaca hizmet ettiğini belirtiyor: İran’ın Hürmüz’ü kapatma kabiliyetini test etmek ve Tahran’ı müzakere masasına geri çağırmak. Ancak Sun’a göre askeri baskının müzakere sürecine eşlik etmesi, Tahran’ın Washington’a olan stratejik güvenini daha da zedeliyor. İran daha önce de ABD ile müzakerelerin sürdüğü dönemlerde saldırılara maruz kalmıştı ve bu son hamle, aşamalı bir anlaşmaya ulaşmayı kısa vadede zorlaştırabilir.

ABD içinde de Trump’ın bu yaklaşımına yönelik eleştiriler yükseliyor. Cumhuriyetçi Parti içindeki izolasyonist kanadın yanı sıra, Demokratlar da Beyaz Saray’ın “ateşkes varken saldırı” söyleminin çelişkisine dikkat çekiyor. Trump’ın “Pakistan müzakereleri ilerlediği için operasyonu durdurduk” açıklaması, aslında Washington’ın dış politikasının artık tek başına şekillenmediğini, bölgesel aktörlerin baskısıyla şekillendiğini gösteren bir itiraf olarak yorumlanıyor.

Boğazın Kontrolü Yine İran’da, ABD Geri Adımda

Çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün yine İran’ın elinde kaldığı belirtiliyor. İran basınına göre, ABD destroyerleri “geldi, sıkıştı ve geri çekilmek zorunda kaldı.” Füceyre limanında çıkan yangınlar ve Bender Abbas ile Keşm Adası’ndaki patlamalar ise çatışmanın ne denli yaygın olduğunu ortaya koydu. Trump’ın “anlaşma olmazsa daha sert vuracağız” tehdidine rağmen, Beyaz Saray’ın şu an için yeni bir askeri hamle yapma niyetinde olmadığı ve “diplomatik kanalı” işletmeye devam edeceği kaydediliyor.

Ancak taraflar arasındaki güvensizlik had safhada. 28 Şubat’ta başlayan ve altı hafta süren yoğun çatışmaların ardından 8 Nisan’da Pakistan’ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes, şimdiye kadar sürekli ihlallerle test edildi. İkinci tur müzakereler henüz başlamamışken, bu son askeri temaslar iki taraf arasında bir anlaşmaya varmanın ne denli zor olduğunu bir kez daha gösterdi