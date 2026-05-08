Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların ardından petrol fiyatları yükselişe geçti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Brent petrol vadeli işlemleri, perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta yüzde 7,5'e varan bir artış gösterdi.

Cuma sabahı Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyatlarda hafif bir gevşeme yaşandı. Küresel gösterge olan Brent petrol, sabah saatlerinde varil başına 101,12 dolardan işlem gördü.

Söz konusu yükseliş, küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda, tarafların 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen karşılıklı ateş açması sonucu gerçekleşti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), üç güdümlü füze muhribinin İran'a ait füzeler, dronlar ve küçük teknelerle saldırıya uğraması üzerine İran'a yönelik operasyon başlattığını bildirdi.

İran'ın Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı ise ABD'yi, boğaz yakınlarında bir İran petrol tankerine ve başka bir gemiye saldırarak ateşkesi ihlal etmekle suçladı. İran askeri makamları ayrıca ABD'nin Keşm Adası da dahil olmak üzere sivil alanları hedef aldığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada çatışmaların etkisini önemsemeyerek ateşkesin yürürlükte olduğunu ifade etti.

İran devlet televizyonu Press TV de bölgedeki durumun normale döndüğünü duyurdu.

Ancak şubat ayı sonundan bu yana, petrol tankerlerine yönelik saldırı tehditleri nedeniyle boğazdaki deniz trafiği durma noktasına geldi.

Brent petrol fiyatları, günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık yaşanması nedeniyle savaş öncesine göre yaklaşık yüzde 40 oranında artış gösterdi. Artan gerilim Asya borsalarını da olumsuz etkiledi.

Japonya, Güney Kore ve Hong Kong'daki temel endeksler cuma günü yüzde 1'in üzerinde değer kaybıyla açıldı. Wall Street'te ise S&P 500 endeksi, bir önceki gün ulaştığı tarihi zirvenin ardından geceyi düşüşle kapattı.