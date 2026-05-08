Ensarullah’tan Hamas liderine taziye: Arap ülkeleri sorumluluğunu yerine getirmiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’deki Ensarullah Hareketi’nin siyasi bürosu, İsrail rejiminin Gazze’ye düzenlediği son saldırılarda ağır yaralanan ve ardından şehit olan Azzam el-Hayye için bir taziye mesajı yayımladı. Azzam el-Hayye, Hamas’ın Gazze’deki lideri Halil el-Hayye’nin dördüncü çocuğuydu. Ensarullah, mesajında Filistin direnişinin kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, “sürekli ihlal edilen ateşkes” ve “Filistin halkına yönelik saldırıların sürmesi” nedeniyle uluslararası toplumu sessiz kalmakla eleştirdi.

Ensarullah’ın açıklamasında dikkat çeken en sert vurgu, bazı Arap ve İslam ülkelerinin “dini ve insani sorumluluklarını yerine getirmekteki ihmali” oldu. Direnişin, Filistin’i ve Mescid-i Aksa’yı özgürleştirmek için “en gerçekçi ve en etkili seçenek” olmaya devam ettiğini belirten hareket, sözde “Büyük İsrail” projesinin başarısızlığa mahkûm edilmesi gerektiğini savundu. Bu ifadeler, İsrail rejiminin son yıllarda bölgede normalizasyon anlaşmalarıyla genişletmeye çalıştığı nüfuzuna karşı bir uyarı olarak yorumlandı.

İsrail’in ateşkes ihlalleri ve direnişin meşruiyeti

Azzam el-Hayye, geçen Çarşamba günü İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bir saldırıda ağır yaralanmış, Halil el-Hayye aynı akşam yaptığı açıklamada oğlunun diğer Filistinli gençlerle birlikte vurulduğunu duyurmuştu. Ensarullah’ın taziye mesajı, bu olayı sadece bir aile kaybı olarak değil, aynı zamanda İsrail’in ateşkesi sistematik biçimde ihlal ettiğinin bir kanıtı olarak sundu. Hareket, “şehitlerin kanının nesillere ilham kaynağı olacağını” ve “özgürlük yolunun motor gücü” olacağını belirterek, dünya kamuoyunu Filistin halkıyla dayanışmayı artırmaya çağırdı.

İsrail yönetiminin “güvenlik gerekçeleri” adı altında sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğü bir ortamda, Ensarullah gibi direniş eksenindeki aktörlerin bu tür çıkışları, bölgedeki emperyalist müdahalelere karşı bir refleks olarak şekilleniyor. Tarihsel olarak bakıldığında, Batı’nın İsrail’e verdiği koşulsuz siyasi ve askeri desteğin, uluslararası hukuku hiçe sayan bir işgal ve ilhak politikasını beslediği sıklıkla dile getirilmiştir. Ensarullah’ın “Büyük İsrail” projesini hedef alan eleştirisi de tam olarak bu noktaya işaret etmektedir: İsrail’in sınırlarını yeniden çizme hevesi, ancak bölge halklarının ortak direnişiyle boşa çıkarılabilir.

Arap ve İslam ülkelerine eleştiri: “İhmalkârlık” vurgusu

Ensarullah’ın açıklamasındaki en çarpıcı unsur, Arap ve İslam ülkelerine yöneltilen “ihmal” suçlamasıydı. Hareket, bu ülkeleri “dini ve insani sorumluluklarından kaçmakla” itham ederken, aslında daha geniş bir siyasi gerçekliğe de parmak basıyor: Son yıllarda birçok Arap rejimi, Filistin davasını dış politika öncelikleri arasından çıkararak İsrail ile normalleşme sürecine girmiştir. Bu durum, direniş hareketlerini diplomatik yalnızlığa iterken, İsrail’in bölgedeki saldırganlığını daha da cesaretlendirmiştir.

Ensarullah, buna karşılık “özgür dünya halklarını” Filistin’e destek olmaya çağırarak, resmi Arap politikaları ile sokaktaki halk desteği arasındaki uçurumu da dolaylı biçimde ifade etmiş oldu. Açıklamada, “Direniş, işgali sona erdirmenin ve Mescid-i Aksa’yı kurtarmanın en gerçekçi yolu olmaya devam ediyor” denilerek, silahlı mücadelenin meşruiyeti yeniden vurgulandı.