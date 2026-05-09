Hürmüz’de yeni gelişme: BAE yine provokasyon peşinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve çevresi son saatlerde yeni bir gerilimin merkezine dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi, İran’ın bu şeyhliğe füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini iddia etti. Ancak İran cephesinden bu iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgeden yansıyan görüntülerde, BAE topraklarının bazı noktalarında dumanlar yükseldiği görülürken, saldırının kaynağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda yer alan Sirik çevresinde birden fazla patlama sesi duyuldu. Bölge kaynakları, patlamaların en azından bir kısmının boğaz çevresinde “düşman unsurlarla” girilen sınırlı çaplı ateş teatisinden kaynaklandığını bildirdi. Yaklaşık iki saat önce başlayan ve bölge sakinleri tarafından da duyulan silah seslerinin, ABD güçleriyle İran unsurları arasında yaşanan sınırlı bir çatışma olduğu belirtiliyor. Olayların boyutu ve tarafların olası kayıplarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu son gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin geçtiğimiz günlerde ‘Özgürlük Projesi’ adı altında başlattığı ancak 48 saat içinde çöküşe uğrayan operasyonun hemen ardından geldi. ABD’nin Keşm Adası ve Bender Abbas’a düzenlediği saldırıların ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İran tarafından sert bir misillemeyle karşılanmasının yankıları sürerken, şimdi de BAE üzerinden yeni bir provokasyon dalgası başlatılmaya çalışılıyor.

Analistler, BAE’nin bu iddiasını, Washington’un bölgedeki vekalet savaşı stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. İran medyası daha önce yaptığı haberlerde, BAE’nin “Siyonist rejimin elinde bir araç ve vekil” haline geldiğini belirterek, Abu Dabi yönetimine açık uyarılarda bulunmuştu. Özellikle Fucyire limanı ve stratejik tesislerin İran’ın menzili içinde olduğu hatırlatılırken, BAE’nin doğrudan bir çatışmaya çekilmesi halede ağır bir bedel ödeyeceği vurgulanıyordu. Bugün yaşananlar, bu uyarıların ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.

ABD ise bölgede giderek yalnızlaşırken, elindeki askeri seçeneklerin tükendiğini itiraf edercesine bir yandan diplomatik dil kullanırken diğer yandan vekilleri üzerinden gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. Ancak İran’ın caydırıcılığı karşısında bu girişimlerin de başarısız olmaya mahkum olduğu belirtiliyor. Nitekim İran Devrim Muhafızları Ordusu, son saldırılara anında ve ezici bir karşılık verdiğini duyurmuş, Doğu Hürmüz ve Çabahar’da ABD savaş gemilerini vurarak ağır hasar verdiklerini açıklamıştı.

BAE’nin bu iddiası aynı zamanda, Trump yönetiminin İran’a yönelik “maksimum baskı” politikasının bir uzantısı olarak yorumlanıyor. Washington, askeri alanda doğrudan başarı sağlayamayınca, bölgedeki müttefiklerini İran’a karşı kışkırtma yoluna gidiyor. Ancak bu stratejinin de bumerang etkisi yaratması ve bölgedeki gerilimi daha da tırmandırması riski bulunuyor. Zira İran, daha önce yaptığı açıklamalarda, topraklarına yönelik her türlü saldırının “ezici bir yanıt” alacağını ve bu yanıtın sadece doğrudan saldırganı değil, ona ev sahipliği yapan ve lojistik destek sağlayan ülkeleri de kapsayacağını net biçimde ortaya koymuştu.

ABD içinde de bu yeni maceracılığa yönelik muhalefet büyüyor. Demokrat Kongre Üyesi Dan Goldman, daha önce yaptığı açıklamada, “Trump ve Netanyahu bu pervasız savaşı asla başlatmamalıydı. Bu savaş felaket, yasadışı ve ahlaka aykırı” diyerek Beyaz Saray’ı hedef almıştı. Emekli Tümgeneral Paul Eaton ise Trump’ın stratejik tutarsızlığını “Başkan hem savaşı bitirdiğini söylüyor hem de ablukayı sürdürüyor” sözleriyle eleştirmişti. Yapılan son anketler, Amerikan halkının %63’ünün İran’la askeri çatışmayı desteklemediğini gösteriyor.