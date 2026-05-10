  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Katil İsrail Lübnan'da ateşkes sürecinde 2 bin 795 kişiyi şehit etti

10 Mayıs 2026 - 07:55
News ID: 1812143
Katil İsrail Lübnan'da ateşkes sürecinde 2 bin 795 kişiyi şehit etti

Katil İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 36 artarak 2 bin 795'e yükseldi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Sağlık Bakanlığı, katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde işgalci İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 795'e, yaralı sayısı 8 bin 586'ya ulaştı. Hayatını kaybedenler arasında 106 sağlık çalışanı yer alırken, 244 sağlık personeli de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 759 kişinin öldüğünü bildirmişti. 9Katil İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha