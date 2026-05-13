Lavrov: İran’a Saldırıların Amacı Arap Dünyasıyla Normalleşmeyi Engellemek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’a yönelik son dönemde gerçekleştirilen saldırıların ardında yatan gerçek amacın, Tahran’ın Arap dünyasıyla normalleşme sürecini sabote etmek olduğunu öne sürdü.

Lavrov, yaptığı açıklamada, İran’ın son yıllarda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirme yönünde attığı adımların bazı güçleri rahatsız ettiğini vurguladı. Bakan, bu normalleşme sürecinin bölgesel istikrar açısından önemli bir gelişme olduğunu, ancak bazı aktörlerin bu süreci engellemek için çaba harcadığını belirtti.

Rusya’nın üst düzey diplomatı, Orta Doğu’daki krizlerin temel nedenine de değinerek, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgesel barış için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Lavrov, “Filistin sorunu çözülmeden ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgede radikalizm ve şiddet döngüsü devam edecektir” dedi.

Lavrov’un açıklamaları, İran ile Arap ülkeleri arasında son dönemde yaşanan diplomatik yakınlaşmanın uluslararası arenada dikkatle izlendiğini gösteriyor. Özellikle Çin’in arabuluculuğunda 2023 yılında İran ve Suudi Arabistan arasında sağlanan ilişkilerin normalleşmesi anlaşması, bölgesel dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor.

Uzmanlar, İran’ın Arap dünyasıyla yakınlaşmasının, bölgedeki geleneksel ittifak yapılarını ve güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğini, bu durumun da bazı bölgesel ve küresel aktörlerin çıkarlarına ters düşebileceğini değerlendiriyor.