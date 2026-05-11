Minab’taki okul için Türkiye-İran arasında imzalar atıldı+ Foto

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Türkiye’deki Ehlibeyt âlimlerinden oluşan bir heyet, İran’a giderek Minab’ta yıkılan okulun yeniden inşası için mutabakat sağladı. Protokol, Tahran’da düzenlenen törenle imzalandı.

EHLADER Genel Başkanı Kadir Akaras ve beraberindeki heyet, İran Milli Eğitim Bakanı Alirıza Kazimi ile bir araya geldi. Görüşme sonucunda, okulun yeniden yapılması konusunda İran Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşmaya varıldı.

Bakan Kazimi: “Bu okul kardeşliğe derinlik katacak”

İmza töreninin ardından konuşan İran Milli Eğitim Bakanı Alirıza Kazimi, Türkiye’den gelen dayanışma elinin büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye’ye teşekkür etti. Kazimi, Minab okulunun, dünyadaki Müslümanların vahdet ve dayanışmasına iyi bir model olabileceğini söyledi. Bakan ayrıca, inşa edilecek okulun iki komşu ülke arasındaki kardeşlik bağlarını derinleştirecek kalıcı bir eser olacağını vurguladı.

“Okulun tüm masraflarını Türk kurumlar üstlendi”

Görüşmede yer alan İran Okul Yaptırma Hayır Kurumları Birliği Başkanı Ebulfaz Hindouyan ve İran Okul Yenileme Kurumu Başkanı Hamidriza Hanmuhammedi, dayanışmanın Minab’taki mağdur öğrenciler için temel atma törenine dönüştüğünü ifade etti. Okulun tüm masraflarının Türkiye’deki kurumlar tarafından karşılanacağını belirten yetkililer, perşembe günü Minab’ta temel atılacağını ve okulun Türkiyeli hayırseverlerin desteğiyle inşa edileceğini açıkladı.

Bir diğer açıklamada ise, okulun “Minab Şehitleri” adıyla yapılacağı ve şehit çocukların anısına inşa edileceği bildirildi.

Tahran ve Kum’da temaslar, meydanlarda dayanışma

Protokol imzalarının ardından heyet, Tahran’daki Tecriş Meydanı’nda İran halkıyla bir araya geldi. EHLADER Genel Başkanı Kadir Akaras burada bir konuşma yaparken, Ehlibeyt âlimi ve meddah Alican Görel’in okuduğu Türkçe direniş marşları İranlılar tarafından coşkuyla karşılandı. Heyet üyesi Orhan Öz, İran meydanlarında gördüğü dayanışmayı anlattı.

Heyetin bir diğer durağı Kum kenti oldu. Kum Valisi Dr. Emir Abbas Begayi ile görüşen heyete Begayi, Türkiye ile ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, zor şartlar altında Türk kardeşlerinin yanlarında olmasının önemli olduğunu söyledi. Vali, dostane ilişkiler sayesinde İslam cephesinin küresel küfür cephesine karşı zaferine şahit olunacağını ifade etti.

El Mustafa Üniversitesi’nden teşekkür

Heyetin görüştüğü bir diğer isim ise Uluslararası El Mustafa Üniversitesi Rektörü Ali Abbasi oldu. Abbasi, Türk heyetinin sevgi ve muhabbeti ilettiğini belirterek, Türkiye halkına ve yetkililerine kardeşlik ve komşuluk hakkını en iyi şekilde yerine getirdikleri için teşekkür etti.

Ayrıca heyet, Kum’da kurulan Türkiye-İran Dostluk ve Kardeşlik Çadırı’nı ziyaret etti. Türkiye’den giden Ehlibeyt âlimleri heyetinin İran’daki temaslarının cuma gününe kadar devam edeceği öğrenildi.