Pezeşkiyan: Sömürü politikasının gelecek dünyada yeri yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran İslam Cumhuriyeti’nin dış politika ilkelerini net bir dille ortaya koydu. Pezeşkiyan, “İran’ın kesin politikası, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde dostane ilişkiler geliştirmektir” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, mesajının devamında “Sömürgecilik ve sömürü politikasının gelecek dünyada yeri olmayacaktır” diyerek, emperyal güçlerin uluslararası ilişkilerdeki tek taraflı dayatmacı yaklaşımını hedef aldı. Ayrıca, “Hoşgörü halkımızın kültüründe ne kadar köklüyse, zulme karşı mücadele de bu toprakların tarihinde parlamaktadır. Bu kimlik, İran adının yüceltilmesi için devam edecektir” vurgusunu yaptı.

Pezeşkiyan’ın bu açıklamaları, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ‘Özgürlük Projesi’nin 48 saat içinde çöküşünün ve ardından gelen askeri maceracılığın başarısızlıkla sonuçlanmasının hemen ardından geldi. Beyaz Saray’ın bölgedeki kırılgan ateşkesi ihlal ederek başlattığı saldırılara İran’ın sert misillemesi, Washington’un caydırıcılığını yerle bir ederken, Pezeşkiyan’ın sözleri emperyal politikalara karşı diplomatik cepheden atılmış bir meydan okuma niteliği taşıyor.

Analistler, Pezeşkiyan’ın “sömürgecilik” ve “sömürü” vurgusunu, ABD’nin yıllardır bölge ülkelerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasına ve İran’a yönelik maksimum baskı politikasına doğrudan bir gönderme olarak değerlendiriyor. ABD’nin, Hürmüz’deki askeri başarısızlığının ardından BAE gibi bölgesel müttefiklerini İran’a karşı kışkırtma çabası, Tahran yönetimi tarafından “sömürgeci zihniyetin yeni bir tezahürü” olarak okunuyor. Cumhurbaşkanı’nın “zulme karşı mücadele” vurgusu ise İran’ın tarihsel direniş geleneğine atıfla, bu tür emperyal girişimlerin başarısızlığa mahkûm olduğunu ima ediyor.

ABD içinde de Trump yönetiminin bu sömürgeci yaklaşımına yönelik muhalefet giderek büyüyor. Demokrat Kongre Üyesi Dan Goldman, “Trump ve Netanyahu bu pervasız savaşı asla başlatmamalıydı. Bu savaş felaket, yasadışı ve ahlaka aykırı” diyerek Beyaz Saray’ı hedef alırken, emekli Tümgeneral Paul Eaton ise “Başkan hem savaşı bitirdiğini söylüyor hem de ablukayı sürdürüyor” sözleriyle yönetimin stratejik tutarsızlığını eleştiriyor. Yapılan son anketler, Amerikan halkının %63’ünün İran’la askeri çatışmayı desteklemediğini gösteriyor. Bu tablo, Pezeşkiyan’ın “sömürgeciliğin gelecekte yeri yok” sözünün ne kadar isabetli olduğunu kanıtlar nitelikte.

Pezeşkiyan’ın “karşılıklı saygı” ve “ortak çıkarlar” vurgusu, İran’ın Çin, Rusya ve bölge ülkeleriyle geliştirdiği stratejik işbirliğinin de altını çiziyor. Pekin yönetiminin ABD yaptırımlarını tanımayacağını ilan etmesi ve Tahran ile yürüttüğü petrol ticaretini sürdürmesi, İran’ın emperyal dayatmalar karşısında yalnız olmadığını gösteriyor. Ayrıca Türkiye gibi bölgesel güçlerle yürütülen diplomatik temaslar da İran’ın elini güçlendiriyor.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, Pezeşkiyan’ın mesajı İran’ın 1979 Devrimi’nden bu yana sürdürdüğü “bağımsızlık, özgürlük, İslam Cumhuriyeti” şiarının güncel bir ifadesi olarak da okunabilir. 1953 darbesinden 1980-88 İran-Irak Savaşı’na, 2020’deki Süleymani suikastından 2026’nın Ramazan Savaşı’na kadar ABD’nin İran’a yönelik her müdahalesi, İran halkının direncini kırmayı başaramadığı gibi, aksine ulusal bilinci ve emperyalizm karşıtlığını pekiştirdi. Pezeşkiyan’ın sözleri, bu tarihsel birikimin bir özeti niteliğinde.