İspanyol Bakan’dan Avrupa’ya Çağrı: “ABD’ye Bağımlılıktan Kurtulup Kendi Ordusunu Kur”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Madrid’de düzenlenen güvenlik forumunda yaptığı konuşmada, Avrupa’nın artık kendi askeri caydırıcılığını inşa etmesi gerektiğini açıkça dile getirdi. Robles, “Avrupa, güvenliğini başkalarının insafına bırakamaz. ABD’ye olan bağımlılığımızı azaltıp stratejik özerklik kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Robles’in açıklamaları, özellikle Trump’ın ikinci döneminde NATO’ya yönelik taahhütlerini sorgulaması ve Avrupa ülkelerine savunma harcamalarını artırma baskısı yapmasının ardından geldi. Bakan, “Son yıllar bize gösterdi ki, transatlantik ittifak her zaman güvenilir olmayabilir. Avrupa kendi kaderini kendi eline almalı” dedi.

İspanyol Bakan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ortak bir savunma sanayi altyapısı kurması, askeri teknoloji üretiminde dışa bağımlılığı azaltması ve hızlı müdahale kuvvetlerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Robles ayrıca, “Ukrayna krizi, Avrupa’nın kendi topraklarında bile etkili askeri yanıt veremediğini acı şekilde gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Robles’in açıklamalarına destek verirken, “Avrupa’nın stratejik özerkliği artık bir tercih değil, zorunluluk” mesajını paylaştı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise daha temkinli bir dille, “NATO’dan kopmadan Avrupa’nın kendi kapasitesini artırması mümkün” dedi.

Ancak Polonya ve Baltık ülkeleri, ABD’den uzaklaşma söylemlerine mesafeli duruyor. Polonya Dışişleri Bakanlığı, “Rusya tehdidi karşısında ABD’nin askeri varlığı vazgeçilmez” açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, Avrupa’nın bağımsız bir askeri güç oluşturmasının on yıllar alacağını ve savunma bütçelerinde büyük artışlar gerektireceğini belirtiyor. Brüksel merkezli düşünce kuruluşu European Council on Foreign Relations (ECFR), “Avrupa’nın ABD olmadan kapsamlı bir askeri operasyon yürütme kapasitesi şu an yok” raporunu yayımladı.