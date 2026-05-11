Kuzey Kore Anayasasını Değiştirdi: Kim Jong-un’a Suikast Halinde Nükleer Karşılık Otomatik Olacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi, ülke tarihinin en radikal savunma doktrinlerinden birini onaylayarak anayasaya yeni bir madde ekledi. Buna göre, lider Kim Jong-un’a yönelik bir suikast girişimi ya da merkezi komuta yapısının devre dışı bırakılması durumunda, nükleer silahların kullanımı otomatik olarak yetkilendirilecek. Karar, özellikle İran’da son yıllarda yaşanan üst düzey komutan ve bilim insanlarına yönelik hedefli suikastların Pyongyang’da yarattığı endişenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Anayasa değişikliği metninde, “Devlet liderliğinin fiziksel veya operasyonel olarak ortadan kaldırılması halinde, önceden belirlenmiş protokoller çerçevesinde nükleer misilleme yetkisi alt komuta kademelerine devredilir” ifadesi yer aldı. Uzmanlar, bu düzenlemenin hem caydırıcılığı artırmayı hem de “başsız kalma” senaryosunda bile karşılık verebilme kapasitesini güvence altına almayı hedeflediğini belirtiyor.

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey’in bu hamlesini “son derece tehlikeli bir eşik aşımı” olarak nitelendirdi ve konuyu acil olarak ABD ile paylaştıklarını açıkladı. Pentagon henüz resmi bir değerlendirme yapmadı, ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, “Pyongyang’ın nükleer doktrinindeki her değişikliği yakından izliyoruz” dedi.

Uluslararası Kriz Grubu (ICG) uzmanlarından bir yetkili, “Bu, nükleer silahların kullanımını insan kararından kısmen bağımsız hale getiren bir mekanizma. Yanlış alarm veya yanlış yorumlama riskini ciddi şekilde artırıyor” uyarısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi’nin konuyu gündemine alması bekleniyor.