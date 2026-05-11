33 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8,7 Milyar Liralık Suç Geliri Tespit Edildi

Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa başta olmak üzere 33 ilde 200’den fazla adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Gürlek, operasyonda 147 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 89’unun tutuklandığını açıkladı. Şüpheliler arasında organize suç örgütü liderleri, site yöneticileri ve finansal işlemleri yürüten aracıların bulunduğu belirtildi.

Bakan, yasa dışı bahis sitelerinin sadece kumar değil, aynı zamanda kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve organize suçların finansmanı için kullanıldığını vurguladı. “Bu şebekeler, yıllık trilyonlarca liralık işlem hacmiyle devleti vergi gelirinden mahrum bırakıyor ve toplumsal zarara yol açıyor” diyen Gürlek, operasyonun devam edeceğini bildirdi.

Operasyon sırasında lüks araçlar, gayrimenkuller, nakit para ve kripto para hesapları da el konuldu. Maliye Bakanlığı yetkilileri, tespit edilen suç gelirlerinin bir kısmının yurt dışına transfer edildiğini, izlerin Kıbrıs ve Karayip adalarındaki offshore şirketlere uzandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Siber Suçlarla Mücadele Dairesi, operasyon kapsamında 340’tan fazla yasa dışı bahis sitesine erişimin engellendiğini duyurdu. Ancak uzmanlar, sitelerin kısa sürede farklı alan adlarıyla yeniden açılabildiğini, kalıcı çözüm için uluslararası iş birliğinin şart olduğunu belirtiyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, yasa dışı bahis bağımlılığının özellikle gençler arasında yaygınlaştığını ve psikolojik destek taleplerinin arttığını açıkladı. Cemiyetten yapılan açıklamada, “Kumar bağımlılığı, madde bağımlılığı kadar ciddi bir halk sağlığı sorunudur” uyarısı yapıldı.