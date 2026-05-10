İran’dan Hürmüz Hamlesi: Küresel Veri Hatları Üzerinde Yeni Strateji

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da enerji yolları kadar kritik hale gelen dijital altyapı, yeni jeopolitik tartışmaların merkezine yerleşiyor. Uzmanlara göre İran, Hürmüz Boğazı çevresinden geçen denizaltı fiber optik kabloları ve veri trafiğini stratejik bir unsur olarak konumlandırarak dijital alanda daha güçlü bir kontrol mekanizması kurmayı hedefliyor.

Analizlere göre bu yaklaşımın temelinde, küresel internet altyapısının önemli bir bölümünü taşıyan denizaltı kablolarının bakım, onarım ve işletme süreçlerinde yerli kapasite oluşturma hedefi bulunuyor. İran’ın bu alanda teknik altyapısını geliştirerek kablo onarımları ve bakım faaliyetlerinde yerli şirketlere öncelik tanıyan bir model oluşturmayı planladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın yalnızca petrol ve doğalgaz taşımacılığı açısından değil, aynı zamanda Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasındaki veri akışında da kritik bir kavşak noktası olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle bölgede kurulacak herhangi bir kontrol veya düzenleme mekanizmasının küresel teknoloji şirketlerini ve uluslararası internet altyapısını doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

Analistlere göre İran’ın hedeflerinden biri de bölgeden geçen veri trafiği üzerinde hukuki ve teknik düzenlemeler geliştirerek uluslararası teknoloji şirketlerinin faaliyetlerini kendi ulusal mevzuatına daha fazla uyumlu hale getirmek. Bu tür bir yaklaşımın, dijital egemenlik kavramının Ortadoğu’daki yansımalarından biri olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, denizaltı kablolarının giderek artan stratejik öneminin devletleri yalnızca enerji ve ticaret yolları değil, aynı zamanda küresel veri altyapısı üzerinde de daha fazla kontrol arayışına yönelttiğini vurguluyor.