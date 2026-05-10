BAE-İsrail ortaklığı artık gizlenmiyor: Açık ortaklık vassallığa dönüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) geçtiğimiz hafta OPEC’ten çekilmesinin ardından, şimdi de Arap Birliği’nden ayrılma ihtimali gündemde. Gayriresmî kaynaklara dayandırılan bu iddia henüz resmî makamlarca teyit edilmemiş olsa da, Abu Dabi’nin bölgesel örgütlerle ilişkisinde yeni bir döneme girdiğine işaret ediyor. BAE yönetimi, Suudi Arabistan ile derinleşen rekabet ve İran savaşının yarattığı güvenlik sarsıntısı sonrasında, geleneksel Arap ittifaklarının kendisine artık bir “sper savunma” sağlamadığı sonucuna varmış görünüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed’in danışmanı Enver Gargaş’ın son dönemde yaptığı “Ülke olarak tüm uluslararası yükümlülüklerimizi ve üyeliklerimizi stratejik açıdan yeniden değerlendiriyoruz” açıklaması, bu çıkışın sinyallerini veriyor. OPEC’ten ayrılış, Abu Dabi’nin salt petrol politikasında değil, tüm dış politika ekseninde köklü bir değişime gittiğini gösteriyor. Sıradaki durak ise 80 yıllık Arap Birliği olabilir.

Suudi Hegemonyasına Başkaldırı: “Zaim” Artık Kabul Edilmiyor

Arap Birliği onlarca yıldır Riyad’ın ağırlığını hissettirdiği, karar mekanizmalarının Suudi ekseninde şekillendiği bir yapı oldu. Muhammed bin Zayed liderliğindeki BAE ise artık bu geleneksel hiyerarşiyi tanımıyor. İki ülke arasındaki rekabet, son yıllarda Yemen’de (BAE’nin desteklediği Geçiş Konseyi’ne karşı Suudi destekli hükümet) ve Sudan’da (BAE’nin paramiliter HDK’ya desteğine karşı Suudi-Mısır hattının orduyu desteklemesi) açık çatışma noktasına gelmişti. OPEC’ten çıkış bu rekabetin en somut diplomatik yansımasıydı. Şimdi Arap Birliği’nden olası bir ayrılık, Riyad’ın “zaim” rolünü fiilen reddeden bir bağımsızlık ilanı olacaktır.

İran Savaşı ve Emperyalist Desteğin Yetersizliği

BAE’nin bu stratejik sorgulamasında en belirleyici faktör, Şubat 2026’da başlayan ABD-İsrail ortak savaşı oldu. Çatışmaların ilk günlerinde, ülkesinde Amerikan üslerini barındıran BAE, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef oldu. Dubai’nin küresel ticaret merkezi kimliği sarsıldı, yabancı yatırım çekildi ve ekonomisi ağır darbe aldı. Daha da önemlisi, Abu Dabi’nin yardım çağrılarına hem Arap Birliği hem de Körfez İşbirliği Konseyi’nden anlamlı bir yanıt gelmedi. Bu deneyim, BAE’nin “Arap dayanışması”nın bir güvenlik garantisi olmadığını, hatta kendisini ateş hattına sokan bir yükümlülük olduğunu düşünmesine yol açtı. ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki varlığının “koruyucu şemsiye” olmadığını, aksine ev sahibi ülkeleri hedef haline getiren bir risk faktörü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tıpkı Irak’ta Saddam’ın Kuveyt’i işgalinin ardından ABD’nin askeri varlığının bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemesi gibi, bugün de BAE, ABD üslerine ev sahipliği yapmanın bedelini kendi topraklarında ödemektedir.

İsrail, Yeni Stratejik Eksen

Bu güvenlik boşluğunu dolduran ise Tel Aviv oldu. 2020’deki İbrahim Anlaşmaları’yla başlayan normalleşme süreci, 2026 savaşıyla birlikte somut bir askeri işbirliğine dönüştü. Basında çıkan haberlere göre savaşın ilk günlerinde BAE topraklarına İsrail’e ait “Demir Kubbe” sistemleri konuşlandırıldı ve hatta İsrailli teknik personel Abu Dabi’de görev yaptı. Bu işbirliği, BAE’nin güvenlik ihtiyacını Arap dünyasının dışında, doğrudan ABD-İsrail ekseninde çözme tercihini ortaya koyuyor. Artık Abu Dabi için Arap Birliği’nin “Filistin davası” eksenli ortak duruşu, kendi ulusal çıkarlarının önünde bir engel olarak görülüyor. İsrail ile yakınlaşma, yalnızca askeri bir tercih değil, aynı zamanda Washington’ın desteğini güvence altına almanın da bir yoludur. Zira ABD’nin bölgedeki geleneksel petrol bağımlılığı azaldıkça (kendi kaya gazı üretimi sayesinde), Körfez ülkeleri üzerindeki nüfuzunu korumak için İsrail faktörünü daha fazla kullanmaktadır.

Zıt Görüş: Resmî Bir Açıklama Yok

Bu noktada, tüm bu iddiaların henüz resmî bir kaynak tarafından doğrulanmadığını not etmek gerekir. BAE’nin Arap Birliği’nden çekilmesi, yalnızca “gayriresmî kaynaklara” ve analist yorumlarına dayanmaktadır. BAE’nin daha ılımlı bir üslupla, Arap Birliği içinde reform talep ederek veya etkinliğini azaltarak da aynı hedefe ulaşabileceği görüşü de mevcuttur. Ayrıca, Mısır gibi Arap Birliği içinde ağırlığı olan diğer aktörlerin BAE’yi bu karardan vazgeçirmek için devreye girebileceği de ifade ediliyor. Ancak tüm bu ihtimallere rağmen, OPEC çıkışının ardından böyle bir senaryonun ciddiyetle tartışılıyor olması bile, Arap dünyasının artık eski birliğini kaybettiğini ve bölgesel örgütlerin ciddi bir meşruiyet krizi yaşadığını göstermektedir.

Sonuç: Pan-Arabizmin Sonu mu?

Eğer BAE Arap Birliği’nden resmen çıkarsa, 1945’te kurulan örgüt için ölümcül bir darbe olur. Katar’ın yıllardır süren geriliminin ardından, en zengin üyelerden birinin daha ayrılması, örgütü büyük ölçüde sembolik ve işlevsiz bir platforma dönüştürebilir. BAE için ise bu adım, kısa vadede Arap dünyasında izolasyon ve “ihanet” suçlamaları getirse de, uzun vadede İsrail-ABD ekseninde serbest manevra kabiliyeti sağlayacaktır. Özetle, ister resmileşsin ister kalıcı bir gerilim olarak kalsın, BAE’nin Arap Birliği’nden “ayrılma fikrini” masaya koymuş olması bile, Pan-Arabizm idealinin çöküşünün ve yerini İsrail merkezli yeni bir bölgesel düzenin aldığının en çarpıcı göstergesidir.