İsrail’de Yaralı Sayısı 8 Bini Aştı: Son 24 Saatte Yeni Yaralanmalar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, devam eden çatışmalarda son 24 saatte kaydedilen yeni yaralanmalarla birlikte toplam yaralı sayısının 8 bini aştığını duyurdu. Rakamlar, savaşın İsrail toplumu üzerindeki ağır insani maliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Son 24 Saatteki Gelişmeler:

Bakanlık verilerine göre, dün akşam saatlerinden bu yana çeşitli cephelerde meydana gelen çatışmalar ve roket saldırıları sonucu onlarca kişi yaralandı. Yaralıların büyük çoğunluğu güney bölgelerindeki hastanelere kaldırılırken, bir kısmının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Tel Aviv’deki Ichilov Hastanesi sözcüsü yaptığı açıklamada, “Gece boyunca acil servise çok sayıda yaralı geldi. Ekiplerimiz yoğun mesai yapıyor” dedi.

8 Bini Aşan Toplam Rakam:

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın resmi istatistiklerine göre, savaşın başladığı tarihten bu yana toplam 8 bin 47 kişi yaralandı. Bu rakam, hem askeri personeli hem de sivilleri kapsıyor. Yaralıların yaklaşık %35’inin sivil olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, yaralı sayısındaki sürekli artışın sağlık sistemini zorladığını ve hastanelerin kapasite sınırlarına yaklaştığını vurguluyor. Özellikle güney bölgelerindeki sağlık tesislerinde yatak ve personel sıkıntısı yaşandığı bildiriliyor.

Sağlık Sistemi Baskı Altında:

İsrail Sağlık Bakanlığı, artan yaralı sayısıyla başa çıkabilmek için ek önlemler aldığını açıkladı. Ülke genelindeki hastanelere acil destek ekipleri gönderilirken, yurt dışından tıbbi malzeme ve ilaç tedariki hızlandırıldı.

Bakanlık sözcüsü, “Sağlık sistemimiz büyük bir yük altında, ancak tüm yaralılara en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Personelimiz fedakarca çalışıyor” dedi.

Psikolojik Destek İhtiyacı:

Sağlık yetkilileri, fiziksel yaralanmaların yanı sıra travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) vakalarında da ciddi artış olduğunu belirtiyor. Bakanlık, psikolojik destek hizmetlerini genişletmek için ek bütçe talep etti.

Tel Aviv Üniversitesi’nden psikiyatri uzmanı Dr. Rachel Cohen, “Savaşın uzaması, toplumun ruh sağlığı üzerinde derin izler bırakıyor. Yaralıların tedavisinin yanı sıra psikolojik rehabilitasyona da öncelik verilmeli” uyarısında bulundu.

Uluslararası Tepkiler:

Artan yaralı ve kayıp rakamları, uluslararası toplumdan ateşkes çağrılarını yoğunlaştırdı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), bölgedeki insani durumun “kabul edilemez boyutlara” ulaştığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise İsrail’e tıbbi yardım göndermeye hazır olduğunu, ancak güvenlik koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Gelecek Endişeleri:

Askeri analistler, çatışmaların yakın zamanda sona ermesi beklenmediği sürece yaralı sayısının artmaya devam edeceğini öngörüyor. İsrail hükümeti, sağlık sisteminin kapasitesini artırmak için acil eylem planları hazırlarken, sivil toplum kuruluşları kan bağışı ve gönüllü sağlık çalışanı çağrısında bulunuyor.