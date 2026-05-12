Trump'ın yeni skandalı "İran askeri olarak yenildi" dedi ama Hürmüz'ü açamıor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın askeri açıdan “tamamen yenilgiye uğratıldığını” ilan ederek, ateşkesin “yapay bir solunum cihazına bağlı” olduğunu ve sadece yüzde 1 ihtimalle ayakta kalabileceğini söyledi. Beyaz Saray’dan yapılan bu açıklama, tipik bir savaş propagandası örneği olarak değerlendiriliyor. Trump, “Biz dünyaya bir hizmet veriyoruz” ve “İran’ın ellerinde çok az şey kaldı, bunu da bir günde yok ederiz” gibi söylemlerle kamuoyunu zafer havasıyla bulandırmaya çalışıyor. Ancak sahada tek bir gerçek var ki, o da Trump’ın iddialarını baştan aşağı çürütüyor: Hürmüz Boğazı hâlâ İran’ın kontrolünde ve ABD, bu stratejik su yolunu açmayı başaramadı.

Boğaz Kapalı, ABD’nin “Açma” Kabiliyeti Sıfır

Trump’ın “tamamen yenilgi” propagandasının en büyük ifşa edici unsuru, Hürmüz Boğazı’nın mevcut durumudur. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu dar su yolu, savaşın başından bu yana İran’ın fiili kontrolü altındadır. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, günlük ortalama 110 geminin geçtiği boğazdan bugün sıfır gemi geçmektedir. Basra Körfezi’ndeki tüm Arap limanları atıl durumdadır. ABD donanmasının bölgede yığınak yapmasına rağmen, boğazı güvenli hale getirip uluslararası ticarete açmayı başaramamıştır.

Bu durum, ABD’nin askeri gücünün sınırlarını gösteren bilimsel bir veridir. Trump’ın “bir günde yok ederiz” tehditlerine rağmen, İran’ın boğazdaki varlığı ve kontrol mekanizması sapasağlam durmaktadır. İran, Hürmüz’de egemenlik hakları çerçevesinde uyguladığı kontrolü sıkılaştırmış, en az iki gemiyi ele geçirmiş ve geçiş ücreti mekanizmasını işletmeye devam etmektedir. ABD’nin bu durumu değiştirememesi, “tamamen yenilgi” iddiasının boş bir laftan ibaret olduğunu ortaya koymaktadır.

Kendi İstihbaratı Trump’ı Yalanlıyor

Trump’ın propagandası yalnızca Hürmüz gerçeğiyle değil, kendi istihbarat birimlerinin raporlarıyla da çelişmektedir. Üst düzey üç ABD’li yetkilinin CBS News’e verdiği bilgiye göre, İran’ın balistik füze ve fırlatıcılarının yaklaşık yarısı hâlâ sağlam durumdadır. Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı deniz kuvvetlerinin yüzde 60’ı, hava kuvvetlerinin ise üçte ikisi operasyonel kapasitesini korumaktadır. İran hâlâ binlerce füze ve insansız hava aracına sahiptir.

ABD’li yetkililer ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdığını ve bu sayede bölgedeki dengeleri elinde tuttuğunu doğrulamaktadır. Yani ABD’nin kendi istihbarat kaynakları dahi, Trump’ın “zafer” söylemlerinin gerçeklikle ilgisi olmadığını tescil etmektedir. Eğer İran gerçekten “tamamen yenilgiye uğratılmış” olsaydı, Hürmüz Boğazı çoktan ABD ve müttefiklerinin kontrolüne geçmiş olurdu. Oysa tam tersi olmuş, boğaz kilitlenmiş ve ABD bu kilidi açmanın yolunu bulamamıştır.

“Kaynak Tüketme” Tuzağı ve Hürmüz’ün Stratejik Rolü

Hürmüz Boğazı’nın İran kontrolünde kalması, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda küresel bir stratejik hamledir. Tarihsel olarak bakıldığında, 1980-1988 yılları arasındaki Tanker Savaşı’nda İran, boğazı kapatarak iki süper gücü zor durumda bırakmıştı. Bugün de benzer bir durum yaşanmaktadır. Rusya ve Çin’in desteğini alan İran, boğaz üzerindeki kontrolünü koruyarak ABD’nin “hızlı zafer” planlarını boşa çıkarmıştır.

Pentagon’un savaş maliyetini 25 milyar dolar olarak açıklamasına rağmen, gerçek rakamın 40 ila 50 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. ABD’nin günlük harcama ortalaması 891 milyon ila 1,43 milyar dolar arasında gerçekleşti. İran’ın misilleme saldırıları dokuz ABD askeri üssünü vurdu, bir E-3 Sentry uçağı imha edildi ve en az 13 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Tüm bu kayıplara rağmen Hürmüz hâlâ kapalıdır.

Propagandanın İfşası: Sözde Zafer, Gerçekte Çıkmaz

Trump’ın “tamamen yenilgi” propagandası, aslında içinden çıkamadığı bir bataklığı örtbas etme çabasıdır. Zira aynı Trump, bir hafta önce İran’ın barış planını “tamamen kabul edilemez” diye reddetmişti. Yani bir yandan “düşman tamamen bitti” diyor, diğer yandan o “bitmiş” düşmanın dayattığı şartları kabul etmeye yanaşmıyor. Bu açık çelişki, propagandanın doğasını gözler önüne sermektedir.

Uluslararası kamuoyu da bu gerçeği görmüş durumdadır. CGTN’nin küresel anketine göre, katılımcıların yüzde 89,6’sı bu savaşın ABD’yi uluslararası alanda daha da yalnızlaştırdığına inanırken, yüzde 88,2’si ABD ile geleneksel müttefikleri arasındaki bölünmelerin derinleştiğini düşünüyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi isimler savaşa katılmayı açıkça reddederken, Avrupa genelinde yükselen enerji fiyatları Washington’u diplomatik olarak köşeye sıkıştırmıştır.

Sonuç itibarıyla, Trump’ın “tam zafer” propagandası, Hürmüz Boğazı’nın hâlâ İran’ın elinde olması ve ABD’nin bu kilit su yolunu açamaması gerçeği karşısında iflas etmiştir. Boğaz kapalı kaldıkça, ABD’nin “yenilgi” propagandası sadece bir kelime oyunundan ibaret kalmaya mahkûmdur.