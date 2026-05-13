ABD’nin İran Savaşındaki Kayıpları Gündeme Geldi: 39 Uçak Düştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hawaii’den Demokrat Kongre üyesi Ed Case, ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) gönderdiği resmi yazıda, 28 Şubat 2026’da başlayan İran ile askeri çatışmalarda Amerikan hava gücünün uğradığı kayıpların boyutunu kamuoyuyla paylaştı. Case, çatışma sürecinde toplam 39 ABD savaş uçağının düşürüldüğünü veya operasyonel kayıp yaşadığını belirtti.

Kongre üyesi, Pentagon’dan bu kayıpların mali boyutuna ilişkin acil açıklama yapılmasını istedi. Case, “Amerikan halkı, bu çatışmanın gerçek maliyetini bilme hakkına sahiptir. 39 uçağın kaybı, sadece askeri bir kayıp değil, aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir ekonomik yüktür” ifadelerini kullandı.

Ed Case’in açıklamasına göre, kaybedilen uçaklar arasında F/A-18 Super Hornet, F-35 Lightning II ve insansız hava araçları bulunuyor. Her bir F-35’in birim maliyetinin yaklaşık 80milyon,F/A−18′lerinise80 milyon, F/A-18'lerin ise 80milyon,F/A−18′lerinise70 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde, toplam kayıp birkaç milyar doları buluyor.

Pentagon sözcüsü, Case’in talebine ilişkin henüz resmi bir yanıt vermedi. Ancak Savunma Bakanlığı yetkilileri, operasyonel güvenlik gerekçesiyle detaylı kayıp raporlarının kamuoyuyla paylaşılmasının “hassas” olduğunu belirtti. Yetkililer, Kongre’nin ilgili komitelerine kapalı oturumlarda bilgi verildiğini söyledi.

Askeri analistler, 39 uçak kaybının ABD hava gücü için ciddi bir darbe olduğunu değerlendiriyor. Emekli Hava Kuvvetleri Generali Mark Stevenson, “Bu rakam, İran’ın hava savunma sistemlerinin beklenenden çok daha etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle Rus yapımı S-400 ve yerli Bavar-373 sistemlerinin ABD uçaklarına karşı başarılı olması, bölgesel güç dengesini değiştiriyor” dedi.

İran Devrim Muhafızları, çatışma sürecinde ABD uçaklarını düşürdüklerini duyurmuş ancak kesin sayı vermemişti. Tahran yönetimi, ABD’nin “saldırgan politikalarına” karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını savunuyor.

Cumhuriyetçi Parti’den bazı senatörler, Case’in açıklamasını eleştirerek, bu tür bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının “operasyonel güvenliği tehlikeye attığını” iddia etti. Ancak Demokrat milletvekilleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin savunulması gerektiğini vurguladı.

ABD Kongresi’nin Silahlı Hizmetler Komitesi, önümüzdeki hafta Pentagon yetkililerini dinlemek üzere kapalı oturum düzenleyeceğini duyurdu. Oturumda, uçak kayıplarının nedenleri, onarım maliyetleri ve gelecekteki operasyonlar için alınacak önlemler ele alınacak.

28 Şubat’ta başlayan ve halen devam eden ABD-İran askeri gerilimi, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği ve bölgesel enerji güvenliği üzerinde de ciddi etkiler yaratıyor. Uluslararası toplum, tarafları ateşkes ve müzakere masasına oturma konusunda çağrı yapmaya devam ediyor.