ABD’de Tüketici Enflasyonu Nisanda Yüzde 3,8’e Yükseldi, Piyasalar Tedirgin

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı nisan ayı verilerine göre, tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,8’e yükseldi. Bu oran, mart ayındaki yüzde 3,5’lik seviyenin üzerinde ve piyasa beklentilerinin ötesinde gerçekleşti. Aylık bazda ise TÜFE yüzde 0,4 arttı.

Enflasyonun Nedenleri:

Enerji fiyatları nisanda yıllık bazda yüzde 10,5 artarken, benzin fiyatlarındaki yükseliş bu artışta başrolü oynadı. Gıda fiyatları yüzde 2,1 arttı; kuş gribi salgını tavuk ve yumurta fiyatlarını, kuraklık ise hayvancılık maliyetlerini yükseltti.

Konut maliyetlerinde de belirgin artış yaşandı. Kira fiyatları yıllık bazda yüzde 4,5’e ulaştı. Yüksek mortgage faizleri, kiralık konut talebini artırarak kira fiyatlarını yukarı çekti.

Ulaşım hizmetlerinde havayolu biletleri yüzde 2,3, otel konaklamaları yüzde 1,8 arttı. Sağlık hizmetleri ve eğlence giderlerinde de enflasyonist eğilimler gözlemlendi.

Fed ve Piyasa Tepkileri:

Enflasyon verileri, Fed’in faiz indirim beklentilerini zayıflattı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine kalıcı olarak düşene kadar sıkı para politikasının süreceğini belirtmişti. Goldman Sachs ekonomistleri, Fed’in haziran toplantısında faizleri sabit tutma olasılığının arttığını düşünüyor.

Düşük işsizlik oranı (yüzde 3,9) ve ücret artışları (yıllık yüzde 4,2) tüketici talebini destekleyerek enflasyonist baskıyı artırıyor.

New York borsasında Dow Jones yüzde 1,2, Nasdaq yüzde 1,8 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,6’ya yükselirken, dolar endeksi 106,2 seviyesine çıktı.

Hükümet Önlemleri ve Gelecek:

Biden yönetimi, tedarik zincirlerini güçlendirme ve enerji bağımsızlığını artırma gibi adımlarla enflasyonu hafifletmeyi hedefliyor. Nisan başında yürürlüğe giren Çin’e yönelik tarifelerin etkilerinin mayıs ve haziran verilerinde daha net görülmesi bekleniyor.

Analistler, üçüncü çeyrekte enflasyonun yüzde 3,2’ye gerileyebileceğini öngörüyor, ancak kalıcı düşüş için daha uzun süre gerekebileceğini belirtiyor. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak perakende satış ve sanayi üretim verileri, ekonominin sağlığı hakkında daha fazla bilgi sunacak.

IMF, ABD enflasyonunun küresel ekonomi ve gelişmekte olan ülkelere sermaye akışı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Avrupa Merkez Bankası da ABD verilerini yakından izliyor.