Putin’den Ermenistan–AB Tartışmasına Referandum Önerisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın Avrupa Birliği ile ilişkilerini derinleştirme yönündeki olası adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, konunun ülke içinde halkoyuna sunulmasının uygun bir yöntem olabileceğini söyledi.

Putin, Ermenistan’ın dış politika yöneliminin yalnızca siyasi elitlerin değil, doğrudan halkın kararına dayanmasının daha sağlıklı olacağını belirtti. Bu nedenle Avrupa Birliği’ne yönelim gibi stratejik bir tercihin referandum yoluyla belirlenmesinin “mantıklı” bir seçenek olabileceğini dile getirdi.

Son dönemde Ermenistan’ın Avrupa Birliği ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirme yönünde attığı adımlar, Moskova ile Erivan arasındaki ilişkilerde dikkatle izlenen başlıklardan biri haline geldi. Rusya, Güney Kafkasya’daki geleneksel etkisini korumaya çalışırken, Ermenistan ise güvenlik ve ekonomi alanlarında yeni ortaklık seçeneklerini değerlendiriyor.

Analistler, Ermenistan’ın dış politika rotasına ilişkin tartışmaların önümüzdeki dönemde ülke iç siyasetinde daha belirgin bir gündem maddesi olabileceğini belirtiyor. Olası bir referandumun ise hem ülkenin Avrupa ile ilişkilerinin geleceğini hem de bölgedeki jeopolitik dengeleri etkileyebilecek bir adım olacağı değerlendiriliyor.