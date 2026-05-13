Trump Bugün Çin’e Gidiyor: Gündemde İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı Krizi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, bugün Çin’e üst düzey bir resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Cuma gününe kadar sürmesi beklenen ziyaret, son yılların en kritik ABD-Çin görüşmelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ziyaretin ana gündem maddeleri arasında İran’la süregelen askeri çatışma, Hürmüz Boğazı’ndaki abluka krizi ve bunların küresel ekonomiye yansımaları yer alıyor.

Hürmüz Boğazı Krizi Masada:

28 Şubat’ta başlayan ABD-İran askeri çatışmasının ardından İran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen abluka altına alması, dünya enerji piyasalarını sarsmıştı. Dünyadaki petrol sevkiyatının yaklaşık %20’sinin geçtiği bu kritik su yolunun kapanması, ham petrol fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmış ve küresel tedarik zincirlerini tehdit etmişti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmelerde İran konusunda “ortak bir yaklaşım” arayışında olacağı belirtildi. Çin, İran’ın en büyük petrol alıcılarından biri ve Tahran’ın uluslararası arenada önemli destekçilerinden.

Çin’in Rolü ve Beklentiler:

Analistler, Trump’ın Çin’den İran üzerinde diplomatik baskı kurmasını ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için arabuluculuk yapmasını isteyeceğini öngörüyor. Çin’in hem İran hem de ABD ile yakın ekonomik bağları, Pekin’i bu krizde kilit bir arabulucu konumuna getiriyor.

Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, “Çin, bölgesel istikrardan yanadır ve tüm tarafları diyalog yoluyla çözüm bulmaya çağırır” demekle yetinmiş, net bir tavır ortaya koymamıştı.

Ekonomik Gündem:

Ziyaretin bir diğer önemli ayağını ticaret ve ekonomi oluşturuyor. Trump yönetiminin Nisan ayında açıkladığı kapsamlı gümrük tarifeleri, Çin’e %145’e varan ek vergiler getirmişti. Bu durum, iki ülke arasındaki ticari gerilimi yeniden alevlendirmişti.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın Xi ile yapacağı görüşmelerde tarife politikalarını gözden geçirebileceğini ve “karşılıklı yarar sağlayacak yeni bir ticaret çerçevesi” üzerinde çalışabileceğini ima etti.

Küresel Piyasalar Gelişmeleri İzliyor:

Uluslararası piyasalar, Trump’ın Çin ziyaretini yakından takip ediyor. Petrol fiyatları, ziyaret öncesinde hafif gerileme gösterirken, yatırımcılar İran krizi konusunda somut adımlar atılmasını bekliyor.

Londra merkezli enerji analiz şirketi Rystad Energy’den uzmanlar, “Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması küresel ekonomi için hayati önem taşıyor. Trump-Xi görüşmelerinden çıkacak sonuçlar, önümüzdeki ayların seyrini belirleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

Diplomatik Trafik Yoğun:

Trump’ın Çin ziyareti öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın da Pekin’le yoğun temas halinde olduğu öğrenildi. Ziyaret kapsamında Trump’ın Xi ile en az üç kez birebir görüşme yapması ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Uzmanlar, bu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir sayfa açabileceğini, ancak İran konusunda somut ilerleme kaydedilmesinin her iki ülkenin de taviz vermesini gerektireceğini belirtiyor.