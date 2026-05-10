Al Jazeera, ABD’nin İran’daki hezimetinin 4 nedenini açıkladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:

Al Jazeera’nın kapsamlı analizine göre, ABD’nin İran’a karşı başlattığı son savaşta uğradığı başarısızlık, dört temel stratejik hatadan kaynaklandı. Bu hatalar arasında İran’ın kadim tarihini ve kültürel direncini küçümsemek, teknolojik gelişmelerini hafife almak, maliyet dengesizliğini göz ardı etmek ve karar alma sürecindeki keyfilik yer alıyor. Analize göre savaş, İran’ın Hürmüz kontrolünü pekiştirdiği, caydırıcılığını artırdığı ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığını azalttığı bir statüko ile sonuçlanacak.

Katarlı yayın kuruluşunun haberinde, Washington yönetiminin İran konusunda temelden bir yanlış hesaplama ve yargılama hatasına düştüğü vurgulanıyor. Analize göre ABD’li yetkililer, karşılarında 5 bin yıllık bir medeniyete, derin bir kültürel mirasa, ulusal dayanıklılığa ve onur duygusuna sahip olan İran gibi bir ülkenin, baskı ve saldırılarla sindirilemeyeceğini anlamakta zorlandı. İranlıların hafızasında, ABD’nin 1953’te demokratik yollarla seçilmiş Musaddık hükümetini devirerek 27 yıl sürecek bir polis rejimi kurması gibi bir travma bulunmaktadır. Bu tarihsel sahnedeki emperyalist müdahale, Tahran yönetiminin dış tehditlere karşı sergilediği katı direncin kökenlerini anlamak için başvurulması gereken en kritik referans noktalarından biridir. Ne var ki Beyaz Saray’ın stratejistleri, Soğuk Savaş boyunca Güney Amerika ve Ortadoğu’da tekrarladıkları “rejim değiştirme” reçetesinin İran’da işlemeyeceğini bir türlü kavrayamadı.

Teknolojinin Dönüşümü: Ucuz İHA vs. Pahalı Önleme

Al Jazeera’nın tespitine göre ABD, İran’ın teknolojik ilerlemesini ciddi biçimde küçümsedi. Mühendislik ve matematik alanlarında dünya standartlarında birikime sahip olan İran, on yıllardır süren ağır yaptırımlara rağmen gelişmiş balistik füzeler ve insansız hava araçlarından oluşan yerli bir savunma sanayi altyapısı inşa etmeyi başardı. Dahası, savaşın gidişatını değiştiren en önemli faktör, teknolojinin maliyet dengesini İran lehine çevirmesi oldu. Raporda çarpıcı bir kıyaslama yapılıyor:

İran’ın balistik füzelerinin üretim maliyeti ile ABD’nin bu füzeleri önlemek için kullandığı önleyici füzelerin maliyeti arasında devasa bir fark bulunuyor. (Örneğin 20 bin dolarlık bir İHA’ya karşılık 4 milyon dolarlık Amerikan önleme füzesi)

Sadece birkaç yüz bin dolara üretilen İran gemisavar füzeleri, ise ABD Donanması’nın 2 ila 3 milyar dolar değerindeki muhriplerini tehdit eder hale geldi.

Bu durum, “niceliksel caydırıcılık” olarak adlandırılabilecek yeni bir jeopolitik gerçeği gözler önüne sermektedir. ABD’nin savunma sanayii ne kadar sofistike olursa olsun, bir savaşta “her saldırıyı pahalı önleme sistemleriyle karşılama” stratejisi, ucuz ama etkili saldırı araçlarına sahip bir düşman karşısında iflas etmektedir. Hâl böyle olunca, İran’ın Basra Körfezi çevresinde kurduğu anti-erişim/alan yadsıma (A2/AD) ağı, çok katmanlı hava savunması ve özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolü, ABD’nin operasyon maliyetini katlanarak artırmıştır.

Karar Alma Sürecindeki Keyfilik: “Gereksiz Bir Savaş”

Analizde dikkat çeken bir diğer nokta ise ABD’nin iç siyasi süreçlerindeki çarpık işleyiştir. Savaşın, Trump yönetimindeki dar bir çevre tarafından, herhangi bir kurumlararası resmî süreç işletilmeden alındığı belirtiliyor. Bu durum, 17 Mart’ta istifasını açıklayan ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent tarafından da doğrulanmıştı. Kent, istifasında bu savaşın, “içinde danışma mekanizmalarının bulunmadığı bir karar alma sisteminin ürünü olduğunu” ve “gereksiz bir savaş” izlediklerini vurgulamıştı. Bu itiraf, emperyalist karar alma süreçlerinin ne denli keyfî ve kişisel sadakatlere dayalı olduğunun çarpıcı bir kanıtıdır. Tıpkı Vietnam’daki “Tonkin Körfezi” yalanında ya da Irak’taki “kitle imha silahı” uydurmacasında olduğu gibi, İran savaşında da Amerikan halkı ve hatta bürokrasinin büyük bölümü, kararların dışında tutulmuştur.

Olası Sonuç: İran’ın Elinde Hürmüz, Çekilen ABD

Al Jazeera’nın analizine göre bu savaşın olası nihai sonucu, statükoya dönüş gibi görünmekle birlikte, sahadaki üç yeni gerçeklik bir daha asla eski haline dönmeyecektir:

İran, Hürmüz Boğazı’nın fiili kontrolünü elinde bulunduracaktır. İran’ın caydırıcılık pozisyonu önemli ölçüde güçlenmiştir. ABD’nin Basra Körfezi’ndeki uzun vadeli askeri varlığı ciddi oranda azalacaktır.

Analizde, İran’ın komşularıyla işbirliği yapma gibi uzun vadeli stratejik çıkarları olduğu ve az önce başarıyla sonlandırdığı bir savaşı yeniden alevlendirmeye niyeti bulunmadığı da ekleniyor. Her ne kadar Trump yönetimi yaklaşan geri çekilmeyi “büyük bir askeri ve stratejik zafer” olarak resmetmeye çalışacak olsa da, Al Jazeera’ya göre bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Gerçek şu ki İran, Washington’un tahmin ettiğinden çok daha ileri bir noktadadır. Bu bağlamda, ABD’nin İran’da başardığı en büyük şey, Venezuela’ya yaptığı gibi bir çöküş yaratmak değil, aksine Hürmüz üzerindeki İran hakimiyetini kalıcı hale getirerek kendi bölgesel hegemonyasını tuzla buz etmek olmuştur.