Küba Lideri Díaz-Canel: Yaptırımlara Rağmen Geri Adım Atmayacağız

“Küba Kimseye Tehdit Değil”:

Díaz-Canel, Küba’nın bağımsızlık ve egemenlik haklarını koruma konusunda kararlı olduğunu vurguladı. “Küba kimseye tehdit oluşturmamaktadır. Ancak ülkemize yönelik haksız baskı ve yaptırımlar karşısında geri adım atmayacağız” dedi.

Küba lideri, ABD’nin 60 yılı aşkın süredir sürdürdüğü ekonomik ambargonun Küba halkına büyük zarar verdiğini, ancak ülkenin direncini kıramadığını ifade etti.

Ekonomik Zorluklar ve Direniş:

Küba, uzun süredir devam eden ABD yaptırımları nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Enerji krizi, gıda ve ilaç kıtlığı, halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Buna rağmen Havana yönetimi, sosyalist sistemini koruma konusunda kararlı.

Son yıllarda Küba’dan ABD’ye yönelik göç dalgası artarken, hükümet ekonomik reformlar üzerinde çalışıyor. Ancak reform süreci, dış baskılar nedeniyle yavaş ilerliyor.

Uluslararası Destek Arayışı:

Díaz-Canel, Latin Amerika ülkeleri ve diğer müttefiklerle ilişkileri güçlendirme çabalarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Küba’ya uygulanan ambargonun kaldırılması talebi, büyük çoğunluk tarafından destekleniyor.

Rusya, Çin ve Venezuela gibi ülkeler, Küba’ya ekonomik ve siyasi destek sağlamaya devam ediyor. Avrupa Birliği ise Küba ile diyalog kanallarını açık tutmaya çalışıyor.

Gelecek Belirsizliği:

Uzmanlar, Küba’nın ekonomik krizden çıkabilmesi için uluslararası yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak ABD yönetiminin Küba politikasında yakın vadede köklü bir değişiklik beklenmediği ifade ediliyor.

Díaz-Canel’in açıklamaları, Küba’nın zorlu koşullara rağmen bağımsızlık çizgisini sürdürme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.