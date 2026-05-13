İsrail’den Trump’ın İran Politikasına Endişe: “Temel Sorunlar Çözülmeden Anlaşma Riskli”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in üst düzey güvenlik kaynaklarından CNN’e konuşan yetkililer, Başkan Trump’ın İran ile süregelen askeri çatışmada hızlı bir anlaşmaya yönelme eğiliminin Tel Aviv’de ciddi endişe yarattığını açıkladı. İsrailli kaynaklar, savaşın temel başlıklarının çözülmeden masaya oturulmasının bölgesel güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

“Temel Meseleler Masada Kalmalı”:

İsrailli yetkililere göre, İran’ın nükleer programı, bölgesel füze kapasitesi ve Hizbullah, Hamas gibi vekil güçlere verdiği destek gibi kritik konular çözülmeden yapılacak bir anlaşma, sorunları ertelemekten öte bir işlev görmeyecek. Bir İsrailli güvenlik yetkilisi, “Trump yönetiminin İran’la hızlı bir çözüm arayışı anlayışla karşılanabilir, ancak bu çözüm İsrail’in güvenlik kaygılarını göz ardı edemez” dedi.

Trump’ın Anlaşma Arayışı:

28 Şubat’ta başlayan ABD-İran askeri çatışması, her iki tarafta da ağır kayıplara yol açtı. Trump yönetimi, son haftalarda İran ile dolaylı görüşmelere başladığına dair sinyaller verdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda, “makul bir anlaşma” için kapının açık olduğu belirtilmişti.

Ancak İsrail, Trump’ın 2018’de İran nükleer anlaşmasından (JCPOA) çekilmesinin ardından izlediği “maksimum baskı” politikasından vazgeçmesinden endişe ediyor. Tel Aviv yönetimi, yeni bir anlaşmanın İran’ın nükleer programını sınırlamada yetersiz kalabileceğinden ve bölgesel faaliyetlerine serbesti tanıyabileceğinden kaygılanıyor.

İsrail’in Kırmızı Çizgileri:

İsrailli kaynaklar, herhangi bir ABD-İran anlaşmasında Tel Aviv’in üç temel talebinin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor:

İran’ın nükleer silah üretme kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması Balistik füze programının sınırlandırılması Hizbullah ve Hamas gibi gruplara askeri desteğin kesilmesi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “İsrail’in güvenliği pazarlık konusu değildir. ABD ile müttefikliğimiz güçlüdür, ancak kendi güvenliğimizi koruma hakkımızdan asla vazgeçmeyiz” denildi.

Bölgesel Dengeler ve Riskler:

Askeri analistler, Trump’ın İran ile anlaşma yapma isteğinin, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını azaltma ve Çin’e odaklanma stratejisiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Ancak İsrail, böyle bir geri çekilmenin bölgede İran’ın nüfuzunu artıracağından endişeleniyor.

Tel Aviv Üniversitesi’nden güvenlik uzmanı Prof. Yossi Kuperwasser, “Trump’ın pragmatik yaklaşımı anlaşılabilir, ancak İran rejiminin güvenilirliği konusunda ciddi şüpheler var. Geçmişte yapılan anlaşmalar, Tahran’ın taahhütlerini ihlal etmesiyle sonuçlandı” dedi.

Diplomatik Trafik Yoğunlaştı:

İsrail Dışişleri Bakanı’nın önümüzdeki günlerde Washington’ı ziyaret edeceği ve Trump yönetimiyle İran konusunu görüşeceği bildirildi. Tel Aviv, ABD’nin herhangi bir anlaşma öncesinde İsrail’in güvenlik kaygılarını dikkate almasını bekliyor.

Uzmanlar, İsrail’in endişelerinin haklı olup olmadığının, Trump yönetiminin İran’la yapacağı olası anlaşmanın içeriğine bağlı olduğunu söylüyor. Ancak bölgedeki kırılgan denge göz önüne alındığında, her iki tarafın da dikkatli adımlar atması gerektiği vurgulanıyor.