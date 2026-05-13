İsrail’de Mossad Başkanlığına Tümgeneral Gofman’ın Atanması Sosyal Medyada Derin Kutuplaşma Yarattı

Başbakan Benjamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, Tümgeneral Gofman’ın zengin askeri deneyimi ve stratejik vizyonu nedeniyle Mossad başkanlığına getirildiği belirtildi. Ancak karar, hem güvenlik çevrelerinde hem de kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada atama kararını destekleyenler, Gofman’ın İsrail Savunma Kuvvetleri’ndeki (IDF) uzun kariyerini ve operasyonel başarılarını öne çıkarıyor. Emekli İstihbarat Subayı Yossi Melman, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Gofman, sahada kanıtlanmış bir komutan. Mossad’ın bu dönemde güçlü bir liderliğe ihtiyacı var” dedi.

Öte yandan, atama kararını eleştirenler, Gofman’ın istihbarat teşkilatı yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip olmadığını savunuyor. Eski Mossad yetkilisi Rami Igra, “Mossad başkanlığı, sadece askeri deneyim gerektiren bir görev değil. İstihbarat toplama, analiz ve gizli operasyonlar konusunda derin bir uzmanlık gerektirir” açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada #GofmanMossad ve #MossadKrizi etiketleri trend topic olurken, kullanıcılar arasında sert tartışmalar yaşanıyor. Bir grup kullanıcı, Gofman’ın atanmasının Netanyahu’nun siyasi hesaplarının bir parçası olduğunu iddia ederken, diğer bir grup ise kararın İsrail’in güvenlik ihtiyaçlarına uygun olduğunu savunuyor.

Muhalefet lideri Yair Lapid, atama kararına sert tepki gösterdi. Lapid, “Mossad gibi kritik bir kurumun başına siyasi sadakat kriterine göre atama yapılması, İsrail’in ulusal güvenliğini tehlikeye atar. Bu karar Knesset’te sorgulanmalıdır” dedi.

Güvenlik analistleri, Gofman’ın atanmasının Mossad içinde moral sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Eski Mossad ajanı Gad Shimron, “Mossad, geleneksel olarak kendi içinden yetişen liderler tarafından yönetilmiştir. Dışarıdan bir askerin getirilmesi, teşkilat içinde huzursuzluk yaratabilir” dedi.

Gofman’ın savunucuları ise, onun IDF’deki kariyeri boyunca istihbarat birimleriyle yakın çalışma deneyimine sahip olduğunu vurguluyor. Askeri analist Amir Rapaport, “Gofman, Gazze ve Lübnan operasyonlarında istihbarat koordinasyonunda önemli roller üstlendi. Bu deneyim, Mossad liderliği için değerli bir varlıktır” dedi.

Atama kararı, İsrail’in bölgesel güvenlik ortamındaki kritik bir dönemde geldi. İran’ın nükleer programı, Hizbullah’ın Lübnan’daki faaliyetleri ve Hamas’ın Gazze’deki varlığı, Mossad’ın karşı karşıya olduğu başlıca tehditler arasında yer alıyor.

Uluslararası güvenlik uzmanları, Gofman’ın atanmasının İsrail’in istihbarat stratejisinde değişikliklere işaret edebileceğini belirtiyor. Washington Enstitüsü’nden Dr. David Makovsky, “Askeri bir liderin Mossad başına getirilmesi, İsrail’in daha agresif bir istihbarat yaklaşımı benimseyebileceğini gösterebilir” dedi.

Mossad’ın eski başkanı Tamir Pardo, atama kararı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak güvenlik kaynaklarına göre, Pardo’nun Gofman’ın atanmasından memnun olmadığı ve bu durumu Netanyahu’ya ilettiği belirtiliyor.

Knesset İstihbarat ve Gizli Servisler Alt Komitesi, Gofman’ın atanmasını değerlendirmek üzere önümüzdeki hafta özel bir oturum düzenleyeceğini duyurdu. Komite Başkanı Yoav Kisch, “Mossad başkanlığı, İsrail’in ulusal güvenliği için hayati önem taşıyor. Gofman’ın niteliklerini ve atama sürecini detaylı olarak inceleyeceğiz” dedi.

Sosyal medyadaki tartışmalar, İsrail toplumundaki daha geniş siyasi bölünmeleri de yansıtıyor. Netanyahu hükümetini destekleyenler, atama kararını savunurken, muhalefet taraftarları kararı siyasallaştırma ve liyakat ilkesini ihlal etme olarak nitelendiriyor.

İsrailli gazeteci Ben Caspit, Maariv’de yayımlanan köşe yazısında, “Gofman’ın atanması, İsrail’in güvenlik kurumlarının siyasallaştırılması sürecinin son örneğidir. Bu eğilim, uzun vadede İsrail’in güvenlik mimarisine zarar verebilir” uyarısında bulundu.

Gofman’ın kendisi, atama kararının ardından yaptığı kısa açıklamada, “Mossad başkanlığı görevini büyük bir sorumluluk duygusuyla üstleniyorum. İsrail’in güvenliğini korumak için tüm deneyimimi ve enerjimi kullanacağım” dedi.

Uzmanlar, Gofman’ın Mossad’daki ilk adımlarının, atama kararı etrafındaki tartışmaları büyük ölçüde belirleyeceğini vurguluyor. Başarılı operasyonlar ve teşkilat içinde güven inşa etmesi durumunda eleştirilerin azalabileceği, aksi takdirde kutuplaşmanın derinleşebileceği belirtiliyor.

İsrail’in güvenlik mimarisi açısından kritik bir kurum olan Mossad’ın liderlik değişikliği, hem iç siyasette hem de bölgesel güvenlik dinamiklerinde yakından takip ediliyor. Gofman’ın atanmasının uzun vadeli etkileri, önümüzdeki aylarda netleşecek.