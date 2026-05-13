İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Sert Uyarı: “Hatalı Kararların Bedeli Ağır Olur”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran’da düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin savunma gücüne ilişkin güçlü mesajlar verdi. Galibaf, İran’ın olası askeri saldırılara karşı caydırıcı bir yanıt kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Hatalı kararlar alanlar bunun ağır bedelini ödeyecektir” ifadelerini kullandı.

Galibaf’ın açıklamaları, bölgede artan gerilim ve İran ile ABD arasındaki askeri tansiyonun yükseldiği bir dönemde geldi. Meclis Başkanı, İran’ın savunma stratejisinin yalnızca caydırıcılığa değil, aynı zamanda etkili misilleme kapasitesine de dayandığını vurguladı. “İran İslam Cumhuriyeti, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide karşı hazırlıklıdır” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Komutanı Hüseyin Selami de benzer açıklamalar yaparak, İran’ın füze ve İHA teknolojisinde bölgesel üstünlüğe sahip olduğunu kaydetti. Selami, “Düşmanlarımız bilmelidir ki, İran’a yönelik her saldırı, onların üslerine ve çıkarlarına yönelik kesin bir yanıtla karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.

Galibaf’ın uyarıları, ABD Kongresi’nde İran’a yönelik askeri operasyon tartışmalarının yoğunlaştığı ve Körfez bölgesinde ABD askeri varlığının artırıldığı bir dönemde dikkat çekti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda, İran’ın nükleer programı ve bölgesel faaliyetlerinin “kabul edilemez” olduğu belirtilmişti.

Tahran Üniversitesi’nden uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Reza Nasiri, Galibaf’ın açıklamalarını İran’ın “stratejik belirsizlik” politikasının bir parçası olarak değerlendirdi. Nasiri, “İran, caydırıcılığını korumak için hem askeri kapasitesini hem de diplomatik dilini güçlü tutmak zorunda. Bu açıklamalar, potansiyel saldırganları düşündürmeyi amaçlıyor” dedi.

Bölgesel güvenlik analistleri, İran’ın son yıllarda füze teknolojisi, İHA sistemleri ve vekalet güçleri aracılığıyla asimetrik savaş kapasitesini önemli ölçüde geliştirdiğini belirtiyor. Uzmanlar, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinin küresel enerji piyasaları üzerinde ciddi etkileri olabileceğini vurguluyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Galibaf’ın açıklamalarını destekleyerek, İran’ın barışçıl bir dış politika izlediğini ancak meşru savunma hakkından asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Kenani, “İran, bölgesel istikrarın savunucusudur, ancak tehdit edildiğinde sessiz kalmayacaktır” dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi, tarafları ihtiyatlı olmaya ve gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınmaya çağırdı. AB yetkilileri, İran ile müzakere kanallarının açık tutulması gerektiğini ve askeri çözümlerin bölgeyi daha büyük bir kaosa sürükleyeceğini ifade etti.

Galibaf’ın açıklamaları, İran kamuoyunda da geniş yankı buldu. Tahran sokaklarında vatandaşlar, hükümetin güçlü duruşunu desteklediklerini ancak yeni bir savaşın ekonomik ve insani maliyetlerinden endişe duyduklarını belirtti. İran ekonomisi, yıllardır süren uluslararası yaptırımlar nedeniyle zaten ciddi baskı altında bulunuyor.