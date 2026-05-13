İsrail’den Beyrut-Güney Hattına Hava Saldırısı: Üç Araç Vuruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın başkenti Beyrut ile güney bölgeleri arasındaki stratejik öneme sahip uluslararası yol üzerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda üç araç doğrudan hedef alınarak vuruldu.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), saldırının yerel saatle öğleden sonra gerçekleştiğini ve vurulan araçların Beyrut’tan güneye doğru ilerleyen konvoyun parçası olduğunu bildirdi. Saldırının ardından bölgede yoğun duman yükseldiği ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada, saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu ve hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Bakanlık yetkilileri, bilanço kesinleşmediği için rakamların artabileceği uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, hedef alınan araçların Hizbullah’a ait silah ve mühimmat taşıdığından şüphelenildiği iddia edildi. Hizbullah ise bu iddiaları reddederek, vurulan araçların sivil taşıma araçları olduğunu savundu.

Beyrut-Güney hattı, Lübnan’ın en işlek ulaşım arterlerinden biri olup, günlük olarak binlerce sivil ve ticari aracın geçiş yaptığı bir güzergah. Saldırının bu yol üzerinde gerçekleşmesi, sivil kayıplar konusunda endişeleri artırdı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, saldırıyı “uluslararası hukuka açık bir ihlal” olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu İsrail’i durdurmaya çağırdı.

Hizbullah sözcüsü Muhammed Afif, düzenlediği basın toplantısında, “İsrail, sivil hedefleri kasıtlı olarak vurmaya devam ediyor. Bu saldırı, Lübnan halkına yönelik sistematik bir terör politikasının parçasıdır” dedi. Afif, Hizbullah’ın misilleme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL), saldırıyı kınayarak, tarafları askeri tansiyonu düşürmeye ve sivillerin korunmasına çağırdı. UNIFIL sözcüsü, “Sivil altyapı ve ulaşım hatlarının hedef alınması, uluslararası insancıl hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından Beyrut-Güney yolu trafiğe kapatıldı. Lübnan İçişleri Bakanlığı, güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve alternatif güzergahların açıldığını duyurdu. Bölge halkı, artan saldırılar nedeniyle endişelerini dile getirirken, birçok aile güvenli bölgelere taşınmayı düşündüklerini belirtti.

Askeri analistler, İsrail’in Lübnan’a yönelik hava operasyonlarını yoğunlaştırmasının, bölgede yeni bir çatışma dalgasını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, Hizbullah’ın misilleme kapasitesinin güçlü olduğunu ve durumun kontrolden çıkma riskinin yüksek olduğunu vurguluyor.