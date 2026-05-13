İsrail İstihbaratı “Birim 8200” Filistinlileri Microsoft Azure Üzerinden İzlemiş

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Savunma Kuvvetleri’nin en seçkin istihbarat birimi olan "Birim 8200"ün, Filistinlilere yönelik kapsamlı gözetim operasyonlarında Microsoft’un Azure bulut altyapısını kullandığı iddia edildi. Konuya ilişkin belgeler ve tanık ifadeleri, birimin milyonlarca telefon görüşmesini izlemek ve analiz etmek için bu platformdan yararlandığını ortaya koyuyor.

İngiliz The Guardian gazetesinin eski istihbarat personeli ve teknoloji uzmanlarına dayandırdığı habere göre, Birim 8200, Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilerin iletişimlerini toplu olarak dinlemek için Azure’un veri işleme ve yapay zeka araçlarını kullanmış. Sistemin, ses tanıma, anahtar kelime tespiti ve davranış analizi gibi gelişmiş teknolojilerle desteklendiği belirtiliyor.

Birim 8200, İsrail ordusunun en prestijli ve teknolojik açıdan en gelişmiş istihbarat birimidir. Siber güvenlik, sinyal istihbaratı ve elektronik gözetim alanlarında faaliyet gösteren birim, İsrail’in ulusal güvenlik stratejisinin merkezinde yer alıyor. Birimin eski mensupları, Silikon Vadisi’nde kurulan birçok teknoloji şirketinin kurucuları arasında bulunuyor.

Microsoft’tan yapılan ilk açıklamada, şirketin Azure platformunun “yasal çerçeveler dahilinde” kullanıldığını ve müşterilerin faaliyetlerini denetlemediğini belirten genel bir ifade kullanıldı. Ancak insan hakları örgütleri, teknoloji devinin kitlesel gözetim operasyonlarına altyapı sağlamasının etik ve hukuki sorumluluğunu sorguluyor.

Filistin Dijital Haklar Koalisyonu sözcüsü Mona Shtaya, “Microsoft gibi küresel bir şirketin, milyonlarca sivilin mahremiyetini ihlal eden operasyonlara teknolojik destek vermesi kabul edilemez. Bu, uluslararası insan hakları normlarının açık bir ihlalidir” dedi. Shtaya, şirketin İsrail hükümetiyle olan ticari ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası insan hakları örgütü Amnesty International, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kitlesel gözetim uygulamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve teknoloji şirketlerinin bu tür faaliyetlere dolaylı olarak ortak olmaması gerektiğini belirtti. Örgüt, Microsoft’u şeffaflığa ve hesap verebilirliğe çağırdı.

Siber güvenlik uzmanı ve eski NSA analisti Edward Snowden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bulut platformları, modern gözetim devletinin omurgasıdır. Teknoloji şirketleri, kimin haklarını çiğnemek için kullanıldıklarını bilmek ve buna karşı durmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi’nde teknoloji ve insan hakları konularında çalışan Demokrat Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez, Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’ya yazılı soru önergesi göndereceğini duyurdu. Ocasio-Cortez, “Amerikan teknoloji şirketlerinin, sivil hakları ihlal eden gözetim operasyonlarına altyapı sağlaması kabul edilemez” dedi.

İsrail Savunma Bakanlığı ve Birim 8200 yetkilileri, iddialara ilişkin doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Ancak güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, birimin faaliyetlerinin “ulusal güvenlik gereklilikleri çerçevesinde ve yasal prosedürlere uygun olarak” yürütüldüğü iddia edildi.

Teknoloji etiği uzmanları, bulut platformlarının istihbarat faaliyetlerinde artan rolünün, küresel düzeyde yeni düzenlemeleri zorunlu kılabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, teknoloji şirketlerinin müşterilerinin faaliyetlerini denetleme sorumluluğu konusunda daha net standartlara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.