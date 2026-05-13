Trump’tan İran’a ilişkin yeni gerçekdışı iddialar: Hürmüz’deki başarısızlığı gizleme çabası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin gerçeklikten kopuk iddialarını yineleyerek, baskıların devam ettiğini ve Tahran’ın “eninde sonunda” uranyum zenginleştirmeyi durduracağını öne sürdü. Ancak Trump’ın bu açıklamaları, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve bölgedeki askeri başarısızlıkların gölgesinde gelirken, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton bile Trump’ın “İran’ın tuzağına düştüğünü” itiraf etti.

"Zenginleştirme Durdurulacak, Ama Acelemiz Yok"

Trump, yaptığı açıklamada, Amerika’nın İran üzerindeki baskısının sürdüğünü ve bu baskının nihayetinde Tahran’ı nükleer faaliyetlerinden vazgeçireceğini iddia etti. “İran’ın nükleer silah geliştirmesi engellenecek ve bu sadece bir zaman meselesi” diyen Trump, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi “yüzde yüz” durduracağını ve nükleer silaha ulaşmak için her türlü yoldan vazgeçeceğini savundu.

Trump ayrıca, Washington’un Tahran’la doğrudan temas halinde olduğunu iddia ederken, aynı nefeste “anlaşmaya varmak için acele etmediklerini” söyleyerek açık bir çelişkiye düştü. Bu durum, Beyaz Saray’ın İran karşısında ne yapacağını bilemez halinin bir yansıması olarak yorumlandı.

Hürmüz Boğazı’nda Başarısızlık ve Emperyalist Çıkmaz

Trump’ın bu son çıkışı, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi. Üstelik Trump, İran’ın askeri kapasitesini ve komutanlarını hedef alan saldırıların başarılı olduğunu iddia etse de, sahada yaşananlar tam tersini gösteriyor. Uzmanlara göre, ABD’nin bölgedeki emperyalist politikaları iflas etmiş durumda. İsrail’in de yoğun desteğine rağmen Hürmüz’de kontrolü sağlayamayan Washington, Tahran’ın belirlediği kuralları kabul etmek zorunda kalıyor.

Bu tablo, Trump’ın “maksimum baskı” politikasının tamamen çöktüğünü gösteriyor. İran, ne askeri tehditlerle ne de ekonomik yaptırımlarla boyun eğdirilebilecek bir ülke olmadığını bir kez daha kanıtlarken, Trump’ın gerçekdışı iddiaları sadece bu başarısızlığı örtme çabasından ibaret.

Bolton ve Siyonist Diplomatlardan İtiraf Niteliğinde Sözler

Trump’ın açıklamaları, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın daha önce yaptığı “Trump, İran’ın kendisi için kurduğu tuzağa düştü” şeklindeki sözlerini hatırlattı. Daha da çarpıcı olanı ise, ismi açıklanmayan bir Siyonist diplomatın “İranlılar ellerinin güçlü olduğu bir konumdalar, Trump tamamen umutsuz” açıklamasıydı. Bu itiraflar, ABD ve İsrail cephesinde İran karşısında yaşanan stratejik çaresizliğin diplomatik dille ifade edilmiş hali olarak kayıtlara geçti.

Zıt Görüş: Beyaz Saray’dan "Fırsat Penceresi" Söylemi

Trump’ın danışmanları ise tam tersi bir tablo çizerek, İran’a yönelik baskıların arttığını ve Tahran’ın müzakere masasına dönmekten başka çaresi olmadığını savunuyor. Ancak bu söylem, İran’ın son haftalarda elde ettiği stratejik kazanımlar ve sahadaki askeri başarıları karşısında inandırıcılığını yitirmiş durumda.