ABD'den itiraf geldi: Hürmüz Boğazı tamamen İran'ın elinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde düzenlenen oturumda İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. “İran ile yaşanan çatışma ve Afrika’daki askeri hazırlık durumu” başlıklı oturumda konuşan Cooper, İran’ın askeri altyapısına yönelik 1450’den fazla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Cooper, ABD ve işgalci İsrail rejiminin ortak saldırılarında İran’ın balistik füze, insansız hava aracı ve denizcilik altyapısının büyük bölümünün hedef alındığını savunarak, İran’ın deniz gücünü yeniden inşa etmesinin “bir nesil sürebileceğini” iddia etti. İran’ın füze ve İHA üretim kapasitesinin de uzun yıllar boyunca toparlanamayacağını öne sürdü.

Buna rağmen Cooper’ın açıklamalarında dikkat çeken noktalardan biri, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini koruduğunu kabul etmesi oldu. ABD’li komutan, İran’ın ticaret yollarını tamamen durdurma kapasitesinin zayıfladığını savunsa da, Tahran’ın tehditlerinin küresel ticaret ve sigorta sektörleri üzerinde ciddi etkiler oluşturmaya devam ettiğini itiraf etti.

Cooper ayrıca ABD güçlerinin İran’ın deniz mayını kapasitesinin büyük bölümünü imha ettiğini öne sürerken, buna rağmen İran’ın hâlâ gemileri tehdit edebilecek imkanlara sahip olduğunu söyledi. ABD’nin gerektiğinde Hürmüz Boğazı’nı askeri güç kullanarak yeniden açabilecek kapasiteye sahip olduğunu savunan Cooper, bunun siyasi karar vericilerin tercihine bağlı olduğunu belirtti.

Oturumda dikkat çeken bir diğer başlık ise savaşın hukuki boyutu oldu. Demokrat Senatör Tim Kaine, Trump yönetiminin İran’a yönelik saldırıları hangi hukuki gerekçeyle başlattığına dair Adalet Bakanlığı görüşünün Senato ile paylaşılmadığını açıkladı. Kaine, Kongre’den trilyon dolarlık askeri bütçeler talep edilirken savaşın hukuki temelinin gizlenmesini sert sözlerle eleştirdi.

ABD basınında yer alan bilgilere göre Pentagon yetkilileri, ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın maliyetinin geçen aya kıyasla 25 milyar dolardan 29 milyar dolara yükseldiğini Kongre üyelerine bildirdi. Uzmanlar, savaşın ekonomik maliyetinin yanı sıra enerji piyasaları, Hürmüz Boğazı güvenliği ve küresel ticaret üzerindeki etkilerinin de Washington açısından ciddi baskı oluşturduğunu değerlendiriyor.

Analistler ayrıca, ABD’li komutanların İran’ın askeri altyapısına verilen zararı öne çıkarmasına rağmen, Tahran’ın bölgesel caydırıcılığını tamamen kaybetmediğinin bizzat Washington tarafından kabul edildiğine dikkat çekiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki İran etkisinin sürmesi, enerji güvenliği açısından Batı için stratejik kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor.