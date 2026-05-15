İşgalci İsrail’in yeni hedefi: Gazze’nin demografik ve siyasi yapısını değiştirmek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’de ateşkes sonrası döneme ilişkin gelişmeler, işgalci İsrail rejiminin hedefinin yalnızca 7 Ekim benzeri operasyonları engellemek olmadığını, aynı zamanda Gazze’nin siyasi, toplumsal ve demografik yapısını yeniden şekillendirmeye yönelik daha kapsamlı bir strateji izlediğini ortaya koyuyor.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmelerde, işgalci İsrail’in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’ye yönelik baskı politikalarını sürdürdüğü ve özellikle yeniden imar, insani yardım ve ekonomik hareketliliği ağır güvenlik şartlarına bağladığı belirtiliyor. Bu yaklaşımın, Gazze’nin tam anlamıyla toparlanmasını engelleyerek bölgeyi sürekli bir yıpratma ve kuşatma hali içinde tutmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Analizlerde, işgalci İsrail’in savaş sonrası dönemi “çatışmanın sona erdiği bir süreç” olarak değil, farklı araçlarla devam eden yeni bir mücadele aşaması olarak gördüğü vurgulanıyor. Bu kapsamda Gazze’de demografik dönüşüm hedefleyen kısmi veya kapsamlı tehcir projeleri ile kuzey, doğu ve güney bölgelerinde kalıcı tampon hatlar oluşturma planlarının öne çıktığı değerlendiriliyor.

Siyasi gözlemcilere göre işgalci İsrail içinde, özellikle 7 Ekim sonrası oluşan güvenlik travması nedeniyle, Gazze’ye yönelik daha sert politikalar konusunda geniş bir siyasi ve askeri mutabakat oluşmuş durumda. Daha önce aşırı sağ politikaları dengelediği düşünülen güvenlik kurumlarının dahi artık daha sert güvenlik yaklaşımını desteklediği belirtiliyor. Bu nedenle Tel Aviv’de olası hükümet değişikliklerinin Gazze politikasında köklü bir değişim yaratmayacağı yorumları yapılıyor.

Değerlendirmelerde ayrıca ABD’nin rolünün belirleyici olmaya devam ettiği ifade ediliyor. Washington’un ateşkes sürecinin mimarlarından biri olmasına rağmen, özellikle seçim dönemlerinde İsrail üzerindeki baskıyı ne ölçüde sürdüreceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre ABD yönetimi aynı anda İran, Lübnan ve Filistin başlıklarında Tel Aviv üzerinde yoğun baskı kurmaktan kaçınabilir.

Bu çerçevede işgalci İsrail’in, Gazze’deki direniş gruplarının silahsızlandırılmasını ikinci aşama müzakereler için temel şart haline getirdiği ifade ediliyor. Ancak Filistinli çevreler, bu talebin yalnızca güvenlik amacı taşımadığını, aynı zamanda direnişi siyasi olarak sıkıştırmayı ve Gazze üzerindeki baskıyı uzun vadeli hale getirmeyi hedeflediğini savunuyor.

Analizlerde, işgalci İsrail’in önümüzdeki dönemde “tampon bölgeleri” genişletme, hedefli suikast operasyonlarını artırma, yerel iş birlikçi yapıları güçlendirme ve sınırlı kara-hava saldırıları düzenleme stratejilerini sürdürebileceği belirtiliyor. Bunun yanında Gazze halkını göçe zorlayacak ekonomik ve insani baskı mekanizmalarının da gündemde olduğu ifade ediliyor.

Bölgesel uzmanlar, Gazze’nin önündeki seçeneklerin giderek daraldığını ve Filistin tarafının önümüzdeki süreçte ağır siyasi ve insani maliyetler taşıyan kararlarla karşı karşıya kalacağını değerlendiriyor. Bu nedenle Filistin iç siyasetinde ortak ve uzun vadeli bir stratejik yol haritası oluşturulmasının her zamankinden daha kritik hale geldiği vurgulanıyor.