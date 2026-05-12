Anketler İran gerçeğini haykırıyor: Seçimler Trump ve Netanyahu’yu bekliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu, yakın zamanda verdiği bir röportajda ilginç bir iddia ortaya attı. Netanyahu, İran halkının kendisi ve ABD Başkanı Donald Trump için sokaklara dökülüp “Bibi’cim” diye tezahürat yaptığını, hatta onların adını sokaklara vereceğini söyledi. Bu iddianın kaynağı ise internette dolaşan bir video klibiydi; kalabalık bir grup İranlı, “Bibi’cim” sloganları atıyordu. Ne var ki bu görüntü, yapay zeka şirketi OpenAI tarafından Sora yazılımıyla üretilmiş, tamamen sahteydi. Klibin içindeki bacaksız insanlar ve anormal el hareketleri gibi bariz hatalar, sahteliği ele veriyordu. Ancak Netanyahu, bu internet fenomenini tüm İran halkına mal ederek, İsrail’in Kanal 14 gibi yayın organlarının da körüklediği bir yapay zeka balonunun içine hapsoldu. Bu balonun içinde, var olmayan bir İran muhalefetine dayanarak savaş ilan etti ve şimdi de bu bataklıktan nasıl çıkacağını hesaplıyor. Oysa saha gerçekleri ve bilimsel anketler, Netanyahu’nun hayal dünyasıyla taban tabana zıt bir İran resmi çiziyor.

İran Halkının Sesi: Düşman ve Katil, “Kurtarıcı” Değil

Netanyahu’nun “Bibi’cim” efsanesinin tam aksine, İran halkının büyük çoğunluğu ABD ve İsrail’i kurtarıcı değil, düşman ve katil olarak görüyor. Bu gerçek, hem İran içinde hem de uluslararası alanda yapılan çok sayıda anketle kanıtlanmış durumda. Örneğin, İran Radyo ve Televizyonu’nun 1404 yazında (2025) yaptığı bir ankette, İran halkının %77’si İkinci Zorunlu Savaş’ta (2026 başı) İran’ın İsrail’e karşı verdiği askeri yanıttan gurur duyduğunu belirtti. Aynı ankette %89,5’lik bir kesim, o dönemin tehditleri göz önüne alındığında füze programının daha da güçlendirilmesini destekledi. Bu rakamlar, dış baskılara boyun eğmeyi değil, direnişi esas alan bir halk psikolojisini gösteriyor.

İran Meclisi Araştırma Merkezi’nin 1405 baharında (Nisan-Mayıs 2026) yayımladığı bir başka ankete göre, halkın %80’i İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının bu rejime önemli zarar verdiğine inanıyor. Aynı ankette %61’lik bir çoğunluk, İran’ı askeri açıdan İsrail’den daha güçlü görüyor. Daha önce, 1400 yılında (2021-2022) yapılan bir anket ise İranlıların %67’sinin İsrail rejimini ülkesine yönelik bir tehdit olarak algıladığını ortaya koymuştu. Bu bulgu, ABD ve Batı’nın “İran halkı rejime karşı” söyleminin ne kadar gerçeklikten uzak olduğunu gösteren bilimsel bir veridir.

Batı Anketleri de Aynı Gerçeği Doğruluyor: Dünya ABD ve İsrail’i Sorumlu Tutuyor

Sadece İran içi değil, uluslararası anketler de Trump ve Netanyahu’nun başlattığı savaşta suçlunun kim olduğu konusunda net bir tablo çiziyor. Uluslararası Gallup Anketi’nin Nisan 2026’daki verilerine göre, dünya nüfusunun %80’i savaşı başlatma sorumluluğunu ABD ve İsrail’e yüklüyor. Ayrıca %60’lık kesim, çatışmanın hiçbir tarafını desteklemediğini belirtiyor. Bu, saldırgan koalisyonun uluslararası alanda ne kadar yalnızlaştığının açık bir göstergesidir. Öyle ki, İsrail’in kendi iç güvenlik araştırma merkezinin anketine göre, işgal altındaki topraklarda yaşayanların sadece %31’i savaşta İran’a önemli bir zarar verildiğini düşünürken, %63’ü İran’ın az hasar gördüğü veya hiç görmediğini söylüyor. İsrail kamuoyunun bile zafer algısı bu kadar düşükken, Trump ve Netanyahu’nun yapay zeka ile üretilmiş bir videodan hareketle girdikleri savaşın ne kadar büyük bir stratejik yanılgı olduğu ortadadır.

Tarih Tekerrür Ediyor: Saddam’ın Kaderi Trump ve Netanyahu’yu Bekliyor

Trump’ın, istihbarat zafiyetine dayanan bu analizlerle savaşın “birkaç gün içinde” biteceğini sanması, aslında bölge tarihinde daha önce görülmüş bir hatadır. Eylül 1980’de, ABD ve bazı bölge ülkelerinin desteğini alan Saddam Hüseyin, “İran devrimi içten çökmüştür, üç gün veya bir hafta içinde işi bitiririm” hayaliyle İran’a saldırdı. Ancak o kısa süreli savaş, sekiz yıl süren bir Savunma Kutsal Savaşı’na (1980-1988) dönüştü. Sonunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 598 sayılı kararıyla, savaşı başlatan Saddam Hüseyin dönemin Genel Sekreteri Javier Pérez de Cuéllar tarafından saldırgan olarak tanındı ve savaşın tek kaybedeni oldu. Bugün Trump ve Netanyahu da tıpkı Saddam gibi, ABD’nin bölgedeki “kısa zafer” yanılsamalarının kurbanı olmuşlardır. Kendi yapay zeka ürünü sahte videolarına inanarak girdikleri bu bataklıktan çıkış ararken, onları bu savaşa sürükleyen emperyalist politikaların asıl mağlubu olmaya mahkûmdurlar. Zira gerçek İran halkı, yabancı düşmanlığı ve baskıya karşı tarihsel direnciyle, sekiz yıllık savaşta olduğu gibi bugün de ayaktadır.