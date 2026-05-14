Tahran’dan Washington’a bataklık uyarısı: Haklarımızı tanımazsanız çıkamazsınız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talai-Nik, “Bu makul ve kesin haklarımız güvence altına alınmadan, düşman içinde bulunduğu bataklıktan kurtulamayacaktır” dedi. Talai-Nik, herhangi bir yeni tehdit, saldırı veya ihlalin “pişmanlık doğuracak kesin ve nihai bir yanıtla karşılanacağını” vurguladı.

“Diplomaside yenilmezseniz, askeri sahada kaybedersiniz”

Tuğgeneral Talai-Nik, Tahran’da düzenlenen basın toplantısında, İran’ın halkının sahadaki varlığıyla desteklenen yüksek bir kapasiteyi hem savaşta hem de diplomaside gösterdiğini belirtti. “Eğer düşman, diplomatik alanda İran’ın meşru taleplerine boyun eğmezse, askeri sahada geçmiş yenilgilerinin tekrarlanmasını beklemelidir” ifadelerini kullanan Talai-Nik, bölgedeki gerçeklikler göz önüne alındığında, düşmanın yenilgilerinin tekrarlanabilirliğinin öngörülebilir olduğunu söyledi.

Sözcü, geçmiş eğilimlerin, bu empoze edilen savaşta İran milletinin nihai galip olacağını gösterdiğini de ekledi.

“Her ihlal, kesin ve pişmanlık verici bir yanıtla karşılanacak”

Talai-Nik, açıklamalarının en dikkat çekici bölümünde, ABD ve müttefiklerine şu uyarıda bulundu: “Düşmanın herhangi bir yeni tehdidi, saldırganlığı veya ihlali, kesin, nihai ve pişmanlık verici bir yanıtla karşılanacaktır.” Bu ifade, İran’ın hem askeri hem de diplomatik alanda kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koyarken, olası bir gerilim artışına karşı da hazırlıklı olduğunun sinyalini veriyor.

Emperyalist politikaların çıkmazı: “Bataklıktan çıkış yok”

Uzmanlar, Talai-Nik’in “içinde bulunduğu bataklık” metaforunun, ABD ve İsrail’in bölgede İran’a karşı yürüttüğü savaştaki stratejik çıkmazı çok doğru bir şekilde tanımladığını belirtiyor. Washington ve Tel Aviv yönetimleri, 2 Mart 2026’da başlattıkları savaşta, ne askeri olarak İran’ın direnişini kırabilmiş ne de diplomatik olarak Tahran’ı istedikleri şartlara boyun eğdirebilmiştir. Tarihsel perspektiften bakıldığında, ABD’nin Ortadoğu’da emperyalist hedefler doğrultusunda giriştiği her savaş (Vietnam, Irak, Afganistan) benzer bir “bataklık” sendromuyla sonuçlanmıştır. İran ise bu kez, yalnızca askeri bir direniş göstermekle kalmamış, aynı zamanda diplomatik alanda da üstün bir müzakere pozisyonu geliştirmiştir.

Talai-Nik’in vurguladığı “makul ve kesin haklar”, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenliğinden yaptırımların kaldırılmasına, savaş tazminatından nükleer haklarının tanınmasına kadar uzanan bir paketi ifade ediyor. ABD’nin bu hakları tanımaması halinde, “eski yenilgilerin tekrarlanması” kaçınılmaz görünüyor. Bu, sadece bir tehdit değil, aynı zamanda Pentagon’un kendi iç raporlarında bile itiraf ettiği bir realitedir: İran’ın füze kapasitesi ve savunma hattı, ABD’nin kısa sürede zafer kazanmasını imkânsız kılmaktadır.

Zıt görüş: Beyaz Saray’dan “baskı artacak” yanıtı

ABD cephesi ise İran’ın bu uyarılarını dikkate almadığını gösteriyor. Beyaz Saray sözcüleri, son günlerde yaptıkları açıklamalarda, İran’a yönelik yaptırımların ve askeri baskının artarak devam edeceğini yinelemiş, Tahran’ın “gerçekçi olmayan” taleplerini reddetmiştir. Ancak Talai-Nik’in de işaret ettiği gibi, sahadaki gerçeklik ile Beyaz Saray’ın retoriği arasındaki uçurum giderek büyümektedir. ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı açma girişimlerinin başarısızlığı, cephane stoklarının tükenmesi ve Kongre’deki eleştiriler, Beyaz Saray’ın aslında ne kadar dar bir alanda sıkıştığını göstermektedir.

Özet Paragraf: İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Talai-Nik, ABD’nin İran’ın makul haklarını tanımaması halinde içinde bulunduğu bataklıktan çıkamayacağını, diplomatik alanda boyun eğilmemesi durumunda askeri yenilgilerin tekrarlanacağını belirtti. Sözcü, her yeni tehdit veya saldırganlığın “kesin, nihai ve pişmanlık verici” bir yanıtla karşılanacağı uyarısında bulundu.