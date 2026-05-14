CNN: İran'la savaşın maliyeti 1 trilyon doları aştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik yürütülen savaşın maliyetinin 29 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Ancak CNN’in aktardığına göre bu rakam, harcamaların sadece “başlangıcı” niteliğinde. Harvard Kennedy Okulu’ndan uzmanlar, askeri operasyonlar, gazilerin sağlık giderleri ve yeniden yapılanma masrafları hesaba katıldığında gerçek faturanın 1 trilyon doları aşacağı konusunda uyarıyor.

Pentagon’dan Yeni Rakam: 4 Milyar Dolarlık Revizyon

Pentagon’un bütçeden sorumlu vekili Jules Hurst, Kongre’deki bir duruşmada, İran savaşının maliyetinin son iki haftada 4 milyar dolar artarak 29 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Hurst, bu artışı “güncellenmiş ekipman onarım ve yenileme maliyetleri” ile “personelin bölgede bulundurulmasına ilişkin genel operasyonel giderlere” bağladı. Daha önce, Nisan sonundaki bir oturumda aynı yetkili, rakamı 25 milyar dolar olarak açıklamıştı. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Kongre üyelerine, Trump yönetiminin savaşın devam eden maliyetleri için ana bütçeden ayrı olarak ek ödenek talep edeceğini söyledi.

Buzdağının Görünen Yüzü: 1 Trilyon Dolarlik Gerçek Maliyet

Pentagon’un resmi rakamları, uzmanlar tarafından ciddi şekilde sorgulanıyor. Harvard Kennedy Okulu'nda kamu politikaları alanında ders veren ve savaş bütçelemesi konusunda uzmanlaşmış Linda Bilmes, nisan ayındaki yaptığı bir değerlendirmede, “İran savaşı için 1 trilyon dolar harcayacağımızdan eminim. Belki de bu miktarı şimdiden aştık.” yorumunda bulundu. Bilmes’e göre ABD, bu çatışmada günlük yaklaşık 2 milyar dolar harcıyor ve bu rakam sadece “buzdağının görünen yüzü”. Uzman, İran’a karşı ilk dört günde harcanan Patriot füze sayısının, Ukrayna’ya dört yılda sağlanan toplam miktarı geçtiğine dikkat çekti. Enflasyon, artan borçlanma maliyetleri ve gazilerin uzun vadeli sağlık harcamaları da dahil edildiğinde toplam yükün katlanarak artması bekleniyor.

Emperyalist Politikanın Faturası: Şeffaflık Krizi ve Bütçe Baskısı

Pentagon’un şeffaflıktan kaçınması ve maliyetleri olduğundan düşük göstermesi, Kongre’de Demokratların sert tepkisine neden oluyor. Senatör Patty Murray, açıklanan 29 milyar dolarlık rakamın “şüpheli derecede düşük” olduğunu belirterek, bu paranın “tercih edilen bir savaş” için harcandığını, oysa aynı miktarın sağlık sigortası vergi indirimlerini kurtarmaya yeteceğini söyledi. Hasar tespitlerini içermeyen bu rakamların, Beyaz Saray’ın savaşı kamuoyuna daha az maliyetli gösterme çabasının bir parçası olduğu yorumları yapılıyor. Tarihsel süreçte, Irak ve Afganistan savaşlarının başlangıçtaki maliyet tahminleri ile gerçekleşen harcamalar arasında benzer uçurumlar yaşanmıştı. Uzmanlara göre, Beyaz Saray’ın savaşı borçla finanse etmesi, bu faturayı doğrudan gelecek nesillerin sırtına yükleyen emperyalist bir anlayışın ürünü.

Zıt Görüş: Hegseth’den "Tarihi ve Cesur" Savunması

Savunma Bakanı Hegseth, eleştirilere karşı yaptığı savunmada, savaşın maliyetinin “İran’ın nükleer silah elde etmesinin bedelinden daha düşük” olduğunu savundu. Trump yönetiminin bu çatışmaya girerek “tarihi ve cesur bir seçim” yaptığını belirten Hegseth, Kongre’den 2027 bütçesi için talep ettikleri 1.5 trilyon dolarlık rekor ödeneği savundu. Ancak, Beyaz Saray’ın İran’ın barış teklifini reddetmesi ve ateşkesin “can çekiştiği” bir ortamda, savaşın ne zaman biteceğine dair belirsizlik, bütçe görüşmelerinde gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.