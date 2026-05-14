İran: ABD barış teklifimizi teslim belgesi olmadığı için reddetti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’nin Tahran’ın barış teklifini “tamamen kabul edilemez” bularak reddetmesinin tek sebebinin, bu teklifin bir “teslim belgesi” olmaması olduğunu söyledi. Garibabadi, “Gerçek barış, aşağılama, tehdit ve zorla hesaplaşma edebiyatıyla inşa edilemez” dedi.

“Asıl mesele barış değil, dayatma”

Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’ın Pazar günü sunduğu barış planını reddetmesini değerlendirdi. İranlı diplomat, “Savaşta, ablukada, yaptırımlarda ve kaba kuvvetle tehditlerde doğrudan rol oynamış olan taraf, İran’ın yanıtını sadece bir teslim belgesi olmadığı için reddediyorsa, asıl meselenin barış değil, tehdit ve baskı yoluyla siyasi iradeyi dayatmak olduğu ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran’ın barış teklifini “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirmiş ve baskıların devam edeceğini ima etmişti.

İran’ın ‘asgari şartları’

Garibabadi, herhangi bir sürdürülebilir anlaşma için İran’ın net ilkelerini yineledi. Bu ilkeler şöyle sıralanıyor:

· Savaşın kalıcı olarak sona ermesi ve tekrarlanmaması

· Tazminatların ödenmesi

· Ablukanın kaldırılması

· Yasa dışı yaptırımların kaldırılması

· İran’ın haklarına saygı gösterilmesi

Garibabadi, “Gerçek barış, aşağılama, tehdit ve zorla hesaplaşma edebiyatıyla inşa edilemez” diyerek, Washington’un müzakere anlayışını eleştirdi.

Emperyalist politikanın değişmeyen yüzü: Dayatma ve tehdit

Uzmanlar, ABD’nin İran’ın barış teklifini reddetmesini, Washington’un bölgedeki emperyalist politikalarının tipik bir yansıması olarak yorumluyor. Tarihsel olarak bakıldığında, ABD’nin Ortadoğu’da barış inşa etmek yerine, kendi çıkarlarına uygun “teslimiyet anlaşmalarını” dayatma geleneği süregelmektedir. Irak ve Afganistan’da işgal yönetimleri kurulması, İran’a karşı “maksimum baskı” politikası izlenmesi ve şimdi de Tahran’ın meşru barış önerilerinin reddedilmesi, bu çıkar odaklı politikanın farklı tezahürleridir.